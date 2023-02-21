مبابي: لم أقصد نيمار في حديثي

دوليه

أكد كيليان مبابي، نجم باريس سان جرمان، أنه لم يستهدف زميله البرازيلي نيمار ، بكلامه عقب الخسارة أمام بايرن ميونيخ، في دوري أبطال أوروبا. وقال مبابي عبر منصة «أمازون برايم فيديو»: «رأيت الناس يتحدثون عن نيمار، ويربطون كلامي به. لم أقصده بكلامي بل إنها نصيحة للجميع».

وأضاف «قلت يجب أن نأكل وننام جيدًا؛ لأنه عندما يكون جميع اللاعبين جاهزين، فهو أمر مقلق للمنافسين، وهو ما رأيناه في بداية المباراة أمام ليل». وواصل كيليان «أتمنى أن يتعافى نيمار سريعًا من إصابته؛ لأنه لاعب مهم، وثقل كبير في الفريق. لقد استفدت من تمريرته في الهدف الأول؛ لأنه قادر على إعطائي الكرة في أي وضع».

وفجر النجم الفرنسي مفاجأة بقوله «أنا لست في حالتي بنسبة 100% بعد»، في إشارة لعودته السريعة للمباريات قبل الموعد المحدد لتعافيه من الإصابة العضلية.

وفي سياق آخر، أشاد نجم باريس سان جرمان، بزميله الشاب، لاعب الوسط، زائير إيمري (16 عاما)، مؤكدا أنه يتسم بشخصية قوية رغم صغر سنه، وهو أمر يحتاجه بشدة الفريق الباريسي.

وعن الفوز المثير على ليل (4-3)، ختم مبابي تصريحاته «لم نقدم أداء جيدا. ارتكبنا العديد من الأخطاء، لكن أثبتنا أننا قادرون على الخروج بنتيجة إيجابية عندما لا تكون الظروف في مصلحتنا، فنحن فريق مختلف بإمكانات مختلفة».

