غالتييه لا يستبعد الإقالة

دوليه

لم يجد كريستوف غالتييه، مدرب باريس سان جرمان حرجا من الاعتراف بوجود شكوك حول إمكانية إقالته من منصبه. وبسؤاله عن التخوف على مستقبله أثناء تقدم ليل (3-2)، في مباراة الفريقين أول من أمس والتي انتهت لمصلحة فريقه 4-3، أجاب غالتييه عبر قناة أمازون برايم فيديو: «بالطبع أي مدرب يخسر 4 مباريات متتالية، تثار الشكوك حوله، فما بالكم بناد مثل باريس سان جرمان». واستدرك المدرب الفرنسي: «لكن ما يمكنني قوله، أنني أحظى بدعم دائم من الإدارة الرياضية ورئيس النادي، وهذا أمر مهم للغاية».

وعن الفوز المثير على ليل (4-3) أضاف: «لقد كانت مباراة مهمة للغاية للجميع سواء اللاعبين أو بالنسبة لي، تحقيق الفوز كان مطلوبا لإعادة الحيوية إلى الفريق». وأشار «سيناريو اللقاء كان لا يصدق، تقدمنا بهدفين بعد بداية رائعة في أول 20 دقيقة، ثم تحطمنا وفقدنا التركيز، وسيطر الغضب علينا بعد تقليص الفارق إلى (2-1) ثم احتسبت ضدنا ركلة جزاء، لينتزع ليل زمام المبادرة». وختم مدرب بي إس جي «لقد تعقدت الأمور بإصابة نونو مينديز ثم نيمار جونيور، لقد تعرض نيمار لالتواء في الكاحل، ويجري فحوصات واختبارات طبية، أما نونو مينديز، شكا من إصابة في الرباط الجانبي للركبة، ولا تبدو خطيرة».

