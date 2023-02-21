مرسيليا هزم تولوز

دوليه

قلب مارسيليا تخلفه أمام مضيفه تولوز بهدف إلى فوز 3-2 في الشوط الثاني ضمن المرحلة الــ 24 من الدوري الفرنسي. وتقدم تولوز عن طريق الهولندي تيس دالينغا بعد مرور 3 دقائق فقط، لكن مارسيليا ظهر بوجه مختلف في الشوط الثاني وسجل ثلاثة أهداف تناوب على تسجيلها الكونغولي شانسيل مبيمبا (52) والتركي جنكيز اوندر (59) والبرتغالي نونو تافاريش (78). ورد تولوز بهدف لأدو اونايوو (87). وبهذا الفوز، قلّص مارسيليا الفارق مع المتصدر باريس سان جرمان الفائز على ليل 4-3، إلى 5 نقاط في المركز الــ 2 وبفارق نقطتين أمام موناكو الثالث. وفي بقية المباريات فاز لوريان على اجاكسيو 3-0، وموناكو على بريست 2-1، ورين على كليرمون 2-0، ومونبلييه على تروا 1-0، ولنس على نانت 3-1.