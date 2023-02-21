تعادل فيوتشر وبيراميدز في «الكونفيدرالية»

دوليه

فرض التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 كلمته على لقاء فيوتشر وضيفه بيراميدز على ملعب السلام أول من امس ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثالثة ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية. تقدم بيراميدز في الدقيقة 7 عن طريق محمد حمدي وتعادل غنام محمد لصالح فيوتشر في الدقيقة 53. ورفع بيراميدز رصيده بقيادة مدربه البرتغالي جايمي باتشيكو إلى نقطتين وهو نفس رصيد فيوتشر بقيادة مدربه علي ماهر. وبذلك أنهت الأندية المصرية الـ4 المشاركة في منافسات بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية مبارياتها في إطار الجولة الثانية في كلا المسابقتين. وشهدت المباريات تراجعا واضحا في نتائج الرباعي الأهلي والزمالك في دوري الأبطال وبيراميدز وفيوتشر في الكونفيدرالية حيث فشلوا في تحقيق أي انتصار حتى الآن. وعجز الزمالك خلال الجولتين الأولى والثانية عن تحقيق الفوز بل إنه فشل في تسجيل أي هدف حتى الآن. وتلقى الزمالك خسارة قاسية على ملعبه ووسط جماهيره في الجولة الأولى أمام شباب بلوزداد بنتيجة 1-0 قبل أن يتعادل سلبيا مع المريخ السوداني في الجولة الثانية. ولم يكن حال الأهلي القطب الآخر لكرة القدم المصرية أفضل من غريمه التقليدي بعد تلقيه خسارة مفاجئة خارج ميدانه أمام الهلال السوداني بنتيجة 1-0 وله مباراة مؤجلة أمام القطن الكاميروني.وتعادل فيوتشر في مباراة الجولة الأولى أمام أسكو كارا التوغولي خارج ميدانه بنتيجة 1-1 بينما سقط بيراميدز في الفخ ذاته ليتعادل مع ضيفه الجيش الملكي المغربي على ملعب الدفاع الجوي بنتيجة 2-2. وتعادل الفريقان معا في الجولة الثانية ليكملا النتائج السلبية للفريق المصرية هذا الموسم قاريا.