الأهلي يخشى مفاجآت أسوان

دوليه

يخوض الأهلي اختبارا صعبا اليوم حين يحل ضيفا على أسوان في الجولة الـ19 من الدوري المصري الممتاز. ونجح أسوان في الفوز على الزمالك حامل اللقب بنتيجة 2-1ويخشى المارد الأحمر السقوط في الفخ نفسه أمام أسوان. ويعود الأهلي للدوري اليوم بعد تأجيل آخر 3 مباريات له أمام المقاولون وحرس الحدود والإسماعيلي بسبب المشاركات الخارجية.

ويحتل الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر صدارة الترتيب برصيد 37 نقطة دون هزيمة لكن الفريق الأحمر تلقى 3 هزائم متتالية أمام ريال مدريد الإسباني وفلامنغو البرازيلي في كأس العالم للأندية ثم أمام الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا.

ويعاني الفريق بشكل واضح من تأثير الإجهاد وتوالي المباريات وهو ما قد يدفع المدرب لإجراء بعض التعديلات على تشكيلة الفريق ومنح عناصر أخرى فرصة المشاركة.

ويغيب عن الأهلي لاعب الوسط عمرو السولية للإصابة بينما يستعيد الفريق جهود المدافع خالد عبد الفتاح بعد نهاية إيقافه. ومن المنتظر أن يلعب علي لطفي في حراسة المرمى حال قرر كولر إراحة محمد الشناوي خاصة بعد الانتقادات التي تعرض لها عقب الخطأ الذي ارتكبه في هدف الهلال السوداني، وسيكون مع لطفي كل من خالد عبد الفتاح، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، محمد أشرف، حمدي فتحي، أليو ديانغ، أحمد قندوسي، طاهر محمد طاهر، محمود كهربا، بيرسي تاو.

ويحتل أسوان بقيادة مدربه أيمن الرمادي المركز التاسع برصيد 22 نقطة ويسعى لتحقيق مفاجأة جديدة في الدوري، بعدما ألحق الهزيمة الأولى بالزمالك.ويعول «تماسيح النيل» على تألق المهاجم الأنغولي ديلسون كاموني والنيجيري رافايل أباغو لاعب الوسط بخلاف بعض العناصر المميزة مثل إيفونا ومحمد حمدي زكي وعماد فتحي.ويلعب اليوم أيضا الإسماعيلي مع غزل المحلة وحرس الحدود مع فاركو ضمن الجولة ذاتها.

