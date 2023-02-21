الأزرق يلتقي الفلبين وطاجيكستان مارس المقبل

محلية

أعلن اتحاد الكرة عبر حسابه في موقع «تويتر» أول من أمس عن إقامة مباراتين وديتين للأزرق مع نظيريه الفلبيني في 24 مارس المقبل والطاجيكي في 28 الشهر ذاته ضمن استعدادات المنتخب الوطني للاستحقاقات المقبلة. ويتابع الجهاز الفني للأزرق بقيادة البرتغالي روي بينتو، المسابقات المحلية بانتظام لمراقبة أغلب اللاعبين الذين يستهدفهم في تشكيلة الأزرق.وكان آخر ظهور للمنتخب الوطني في بطولة «خليجي 25» التي ودعها الأزرق منذ الدور الأول، وهو يستقر في المركز 148 في آخر تصنيف شهري صادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

