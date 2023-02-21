السمحان جريء وإبراهيم اعتذر والقادسية انتصر

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طغت مشاهد الإثارة والشد العصبي والقرارات التحكيمية الجريئة على مباراة القادسية والسالمية سواء داخل أرضية الملعب أو خارجه، وامتدت المواجهة حتى الدقيقة 115 لتعويض الوقت بدل الضائع، وفي النهاية انتصر الأصفر بهدف نظيف حمل توقيع محترفه المالي ابراهيما تانديا في الدقيقة 90، ليرفع رصيده إلى 22 نقطة، فيما تجمد رصيد السماوي عند 16 نقطة.

وقاد الحكم سعود السمحان اللقاء الذي أقيم على ستاد ثامر ضمن الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز وسط أجواء مشحونة ومتوترة داخل أرضية الميدان وعلى خط الملعب وفي المدرجات، وزاد التأزم عندما لجأ السمحان لتقنية فيديو الحكم المساعد «فار» للتأكد من صحة احتسابه هدف الأصفر وعدم وجود خطأ على مدافع القادسية خالد إبراهيم قبل بداية الهجمة وتحديداً في الكرة المشتركة مع لاعب السالمية البرازيلي أليكس ليما داخل منطقة الجزاء، وأخذ السمحان وقتاً كافياً في مطالعة اللقطة تخلله إشهار البطاقات الحمراء للطرفين بسبب الاحتجاجات غير المبررة من أعضاء الأجهزة الفنية والإدارية للفريقين الذين غفلوا عن أن تقنية «الفار» جاءت لتحد من الأخطاء التحكيمية في الملاعب، وبالتالي فإن الضغط على الحكم بهدف التأثير على قراره لن يجد نفعاً أمام الشاشة، إذ وضع الإداريون واللاعبون الحكم تحت الضغط منذ اتجاهه إلى شاشة «الفار» في محاولة للتأثير عليه ما تسبب في تأخره باتخاذ القرار واستغراقه وقتاً طويلاً لمراجعة اللقطة.

والمشاهد التي حصلت في ستاد ثامر أول من أمس يجب ألا تمر مرور الكرام، فعلى اتحاد الكرة أن يتدارك هذا الأمر بتفعيل اللوائح التي تحمي الحكام ومراقبي المباريات.

واضطر السمحان إلى طرد لاعب السالمية بدر جمال فيما أشهر البطاقات الصفراء مرات كثيرة بوجه لاعبي الفريقين بسبب الأخطاء المتعمدة والاحتجاجات على القرارات التحكيمية، إذ زاد الشد العصبي لدى لاعبي السالمية في الدقائق الأخيرة وانتهجوا أسلوباً عنيفاً بحق لاعبي الأصفر، لكن الحكم السمحان لم يغفل عن أي حالة وكانت بطاقاته بالمرصاد للجميع وفي كل خطأ.

وزادت هذه الخسارة من أوجاع السالمية وأزماته، وأدت إلى رحيل المدرب محمد إبراهيم الذي اعتذر مساء أول من أمس عن عدم مواصلة مشواره مع الفريق، وأبلغ جهاز الكرة في النادي بهذا القرار الذي جاء بعد أيام قليلة من استقالة رئيس النادي الشيخ تركي اليوسف.

