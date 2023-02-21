يعقوب وصيفاً في «التنس الدولية»

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أسدل الستار أول من أمس على منافسات بطولة الكويت الدولية الـ 22 للتنس للناشئين والناشئات (J30 ALZAHRA) التي أقيمت على ملاعب اتحاد اللعبة بمجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي للتنس برعاية وحضور الشيخ أحمد الجابر رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للتنس، كما حضر المباراة النهائية أمين سر عام الاتحاد فالح العتيبي، فيما شهدت البطولة مشاركة 35 لاعبة من 19 دولة و 42 لاعباً من 20 دولة. واستطاع نجم المنتخب الوطني يعقوب يوسف محمد أن يحقق إنجازاً كبيراً في البطولة بنيله المركز الثاني والميدالية الفضية للفردي بعد خسارته في المباراة النهائية من اللاعب الإيطالي ماسيمو بيزيجوني الذي نال اللقب بنتيجة مجموعتين مقابل مجموعة واحدة، وفي مسابقة زوجي الناشئين فاز باللقب الثنائي المكون من اللاعبين السويدي ماكسويل ليندستيد وزميله الإيطالي ماسيمو بيزيجوني، فيما نال المركز الثاني الثنائي المكون من اللاعبين اللبناني أنطوني مكرزل وزميله الهندي أريان ناندا.

وفي مسابقة فردي الناشئات فازت بالمركز الأول اللاعبة السويسرية فرانشيسكا ساروللي وذهب المركز الثاني للاعبة الألمانية مارييللا جيلبكي. وفي مسابقة زوجي الناشئات فاز بالمركز الأول الثنائي المكون من اللاعبتين السويسرية فرانشيسكا ساروللي وزميلتها إنجا زيجي وحل بالمركز الثاني الثنائي المكون من اللاعبتين الأميركية آفا خليل وزميلتها من لاتفيا أليكساندرا روزكالني.

ومع تتويج الفائزين في البطولة كرم الشيخ أحمد الجابر نجم المنتخب الوطني يعقوب محمد تقديراً له على ما بذله من جهد وما قدمه في البطولة من أداء متميز وتشجيعاً له على مواصلة رفع مستواه لتحقيق المزيد من الإنجازات له وللتنس الكويتي. وبختام هذه البطولة يسدل الستار على بطولتي الكويت الدوليتين للناشئين والناشئات اللتين نظمهما الاتحاد الكويتي خلال الأسبوعين الماضيين وذلك على ملاعبه بمجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي للتنس وبإشراف الاتحاد الدولي وشارك فيهما اللاعبون واللاعبات من مختلف دول العالم من أجل حصاد نقاط تصنيف الاتحاد الدولي للتنس للناشئين.

