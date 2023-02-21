النصر يستقبل الجهراء

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يخوض النصر أول اختبار تحت قيادة مدربه الجديد الأردني جمال محمود عندما يستقبل ضيفه الجهراء عند الساعة 06:10 مساء اليوم في ختام منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

وتعرض «العنابي» لخسارة قاسية أمام القادسية 1 – 5 في الجولة الماضية كان ضحيتها المدرب الوطني محمد المشعان الذي أقالته إدارة النادي عقب المباراة، لتسند المهمة للأردني محمود الذي يأمل في أفضل بداية لمشواره مع الفريق. ويحتل النصر المركز السابع برصيد 17 نقطة وسيسعى اليوم إلى تعويض هزيمته الأخيرة من خلال تحقيق الفوز على الجهراء، لكن الهدف لن يتحقق بسهولة لأن الأخير يقدم مستويات قوية في البطولة واستطاع أن يتخطى العربي في الجولة الماضية بنتيجة 2 – 1، لتزداد طموحاته في احتلال مركز متقدم، فالجهراء قبل مواجهة النصر يحتل المركز الخامس برصيد 21 نقطة، وفوزه اليوم سيقربه أكثر من المراكز الأولى. ويبرز في صفوف في الجهراء كل من المحترفين الغاني إساكا والقطري عبدالكريم حسن والبرازيلي رودريغو إلى جانب المحليين عبيد رافع وعبدالعزيز مروي ومساعد طراد، فيما ينتظر المدرب جمال محمود من لاعبيه غوستافو وأنس العوضات ومحمد دحام ومشعل فواز أول هدية له وهي «النقاط الثلاث».

