القادسية والكويت أمام العربي والسالمية في «اليد»

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يخوض القادسية اليوم مواجهة صعبة أمام العربي في 06:15 مساء، فيما يلتقي الكويت مع السالمية في 08:00 مساء ضمن الجولة الـ 15 من دوري الدرجة الممتازة لكرة اليد والتي تشهد مباراة ثالثة في 04:30 تجمع برقان مع الصليبخات، وتقام المباريات الثلاث على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة.

ويتصدر القادسية ترتيب الفرق برصيد 28 نقطة، يأتي بعده الكويت بـ 26 نقطة، ثم العربي 16 نقطة، والسالمية 15 نقطة، والصليبخات 14 نقطة، ثم برقان 13 نقطة، يأتي بعده كاظمة 11 نقطة، والفحيحيل 10 نقاط، واليرموك 5 نقاط، وأخيرا القرين نقطتين.

وانحصرت المنافسة على اللقب بين القادسية والكويت وهما يخوضان اليوم مواجهتين قويتين يسعيان من خلالهما إلى مواصلة انتصاراتهما. ويدرك الأصفر مدى صعوبة المهمة اليوم أمام غريمه التقليدي العربي الذي يقدم مستويات مميزة في الفترة الأخيرة. ويتشبث القادسية بأمل تحقيق اللقب من خلال مواصلة الانتصارات إذ يعي الأصفر أن غريمه الأبيض متربص للانقضاض على المقدمة في حال تعثره في أي مواجهة.

ويقود القادسية المدرب الصربي بوزو الذي يقدم مع الفريق أداء لافتاً لغاية الآن، لكنه يعلم أن التحدي الحقيقي بدأ الآن بوصول البطولة إلى مراحلها الحاسمة حيث يجب أن يبرهن الأصفر عن جديته من خلال حسم المواجهة اليوم والتقدم أكثر نحو اللقب.

وفي المباراة الثانية يدخل الكويت لقاءه امام السالمية وهو يضع نصب عينيه الفوز فقط ولا شيء غيره لمواصلة مطاردة القادسية على الصدارة. ويحمل الأبيض الذي سيستعيد لاعبيه الموقوفين القطري فرانكيس مارزو والكوبي انغيل هيريرا، لقب البطولة في المواسم العشرة الماضية وهو يطمح إلى مواصلة هذا الانجاز من خلال حصد اللقب الحادي عشر على التوالي.

وفي المباراة الثالثة ستكون المنافسة حاضرة بقوة بين برقان والصليبخات اللذين سيسعيان إلى تحسين وضعهما في الترتيب.

