«أزرق السلة» أمام عمان

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يخوض منتخب كرة السلة ثاني مبارياته في النافذة الثانية لتصفيات كأس آسيا المقامة في قطر حاليا عندما يلتقي منتخب عمان في 02:00 ظهر اليوم. وكان الأزرق افتتح مبارياته في البطولة أمس أمام الامارات، وهو سيختتم مواجهاته غدا أمام قطر المضيف. وتضم البطولة أيضا منتخبات العراق وفلسطين. ويتأهل اربعة منتخبات من الستة الى المستوى المتقدم لخوض نوافذ اخرى مؤهلة الى النهائيات الآسيوية التي ستقام في 2025 في اندونيسيا. ويقود الأزرق المدرب البحريني سلمان رمضان الذي تم اسناد المهمة له خلفاً للتونسي عادل التلاتلي. وكان «أزرق السلة» استعد للتصفيات من خلال اقامة معسكر تدريبي في اسطنبول لعب من خلاله ست مباريات تجريبية فاز بخمس وخسر واحدة.

