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«أزرق السلة» أمام عمان

زيد خلف
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الثلاثاء 21 فبراير 2023

يخوض منتخب كرة السلة ثاني مبارياته في النافذة الثانية لتصفيات كأس آسيا المقامة في قطر حاليا عندما يلتقي منتخب عمان في 02:00 ظهر اليوم. وكان الأزرق افتتح مبارياته في البطولة أمس أمام الامارات، وهو سيختتم مواجهاته غدا أمام قطر المضيف. وتضم البطولة أيضا منتخبات العراق وفلسطين. ويتأهل اربعة منتخبات من الستة الى المستوى المتقدم لخوض نوافذ اخرى مؤهلة الى النهائيات الآسيوية التي ستقام في 2025 في اندونيسيا. ويقود الأزرق المدرب البحريني سلمان رمضان الذي تم اسناد المهمة له خلفاً للتونسي عادل التلاتلي. وكان «أزرق السلة» استعد للتصفيات من خلال اقامة معسكر تدريبي في اسطنبول لعب من خلاله ست مباريات تجريبية فاز بخمس وخسر واحدة.


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