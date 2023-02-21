الشباب والدحيل إلى ربع نهائي «أبطال آسيا»

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أحرز الشباب السعودي هدفا في وقت مبكر من كل شوط، ليتفوق 2-0 على ناساف ممثل أوزبكستان في دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا في قطر أول من أمس.

وبات الشباب ثاني المتأهلين من فرق غرب آسيا إلى الدور ربع النهائي بعد تأهل الدحيل القطري أول من أمس أيضاً.

وأحرز حسين القحطاني هدف الشباب الأول بعد مرور 12 دقيقة من البداية، وأضاف إيفر بانيغا الهدف الثاني في الدقيقة 55، ولم تكن المباراة صعبة على الفريق السعودي الذي استطاع السيطرة على مجريات اللعب طيلة زمن اللقاء.

وجاء تأهل الدحيل إلى دور الثمانية بعد الفوز 7-6 بركلات الترجيح على منافسه المحلي الريان وعقب التعادل 1-1 في الوقت الأصلي ثم الإضافي في مباراة قطرية مثيرة. وتقدم البديل محمد مونتاري بهدف للدحيل بضربة رأس في الدقيقة 107، وأدرك ستيفن نزونزي التعادل للريان في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للوقت الإضافي الثاني. وسجل لاعبو الفريقين أول 13 ركلة، قبل أن ينقذ صلاح زكريا حارس الدحيل الركلة السابعة للريان من البديل موفق عوض ويحسم اللقاء. وتستضيف قطر المنافسات الإقصائية لغرب آسيا بدءا من دور الستة عشر، بنظام الدورة المجمعة، ويستمر الأمر كذلك قبل أن يصطدم الفائز في النهاية بمنافسه أوراوا رد دياموندز الياباني في الدور النهائي للمسابقة القارية في مباراتي ذهاب وإياب.

وتقام قرعة ربع النهائي، لفرق غرب آسيا اليوم.

