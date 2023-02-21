إعادة قرعة «الطائرة العربية»

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أعادت اللجنة المنظمة للبطولة العربية الـ 41 للكرة الطائرة التي تستضيفها مصر لغاية 3 مارس المقبل، قرعة البطولة أول من أمس بعد انسحاب عدد من الفرق التي كان من المفروض مشاركتها في الحدث العربي. وقررت اللجنة المنظمة توزيع الفرق الـ 12 على مجموعتين بدلاً من النظام السابق 4 مجموعات. ووقع ممثل الكويت نادي كاظمة في المجموعة الأولى مع الأهلي القطري، والميناء اليمني، والصداقة الفلسطيني، والنصر البحريني، والسويحلي الليبي. فيما ضمت المجموعة الثانية أندية الأهلي المصري، وخيبل اليمني، مصافي الشمال العراقي، وبني ياس الاماراتي، والسيب العماني، والوكرة القطري.

وخاض كاظمة أمس اولى مبارياته امام الأهلي القطري، فيما سيلعب اليوم ثاني مبارياته أمام الميناء اليمني في 05:00 مساء.

