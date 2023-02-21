كيف نستفيد من نهضة المملكة؟

الاخيرة

يجب في البدء معرفة حقيقة عدم قدرة المملكة على الاستمرار في مسار الانغلاق والستار الحديدي السابق حيث جُرب ذلك النهج مع الاتحاد السوفيتي والكتلة الشرقية فلم يصمد وانهار الستار أو الجدار، لذا أتت النهضة السعودية المباركة والمبهرة القائمة في زمنها الصحيح مما يثبت قدرة المملكة على استيعاب المتغيرات بالعالم وتغيير المسار عند الحاجة بذكاء وحكمة واحترافية شديدة للحفاظ على سلامة المملكة ورفاه المواطنين فيها.

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القاطرة السعودية مندفعة هذه الأيام بأقصى سرعتها للأمام بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان وولي عهده المبادر والأمين محمد بن سلمان، وقد تحولت الرياض إلى ما هو أقرب لعاصمة التغيير والتطوير بالعالم أجمع، والسؤال المحق الذي يجب أن يُطرح بالخليج هذه الأيام هو كيف يمكن لدولنا الخليجية أن تستفيد من تلك النهضة السعودية؟ فيما هو أشبه بما حدث لدول غرب وشرق آسيا عندما استفاد المحيط الجغرافي من نهضة ألمانيا واليابان بعد الحرب الكونية الثانية لخلق عمليات تكامل معهم، وكي يسهل بالمثل على المستثمرين والسائحين العمل ضمن المحيط الجغرافي الخليجي، فنهضة اليابان وألمانيا لم تضر بدول الجوار الجغرافي لهم بل استفادوا منها رغم تقارب حجم دول القلب الأوروبي والدول المجاورة له بعكس الخليج حيث تمثل المملكة الحجم الأكبر بالمساحة والسكان والاقتصاد.

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أعتقد أن على القمم الخليجية القادمة لمجلس التعاون أن تركز على كيفية التنسيق والتعاون الاقتصادي بين دول الإقليم للاستفادة القصوى من نهضة المملكة، فالمطلوب ليس إبطاء سرعة القطار السعودي بل العكس أي العمل على زيادة تسارعه، على أن تكون جميع دول الخليج ضمن قاطرات القطار فهذا النوع من التكامل هو ما خلق وحافظ على أمن ووحدة ونجاح الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ونأمل أن يكون مجلس التعاون التجربة الناجحة الثالثة بالنهوض والأمن والرفاه والتطور والتقدم الجماعي!

