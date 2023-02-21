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ليلى أحمد زاهر تعاقدت على «تلت التلاتة»


تعاقدت الفنانة ليلى أحمد زاهر على المشاركة في مسلسل «تلت التلاتة» بطولة الفنانة غادة عبدالرازق.
وقالت: «تعاقدت خلال الأيام الماضية على المشاركة في مسلسل تلت التلاتة بطولة غادة عبدالرازق، وسعيدة بالتعاون معها، حيث أجسد شخصية ابنتها خلال الأحداث».
ومسلسل «تلت التلاتة» من بطولة غادة عبدالرازق، ليلى زاهر، ماجد المصري، صلاح عبدالله، مصطفى درويش، والعمل من إخراج محمد هشام الرشيدي، ومن إنتاج ممدوح شاهين.
وكانت ليلى قد شاركت في الموسم الرمضاني الماضي 2022 بمسلسل «في بيتنا روبوت 2» الذي قدمت بطولته مع هشام جمال.


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