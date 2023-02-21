«قمرة» يواصل تشكيل مسار جديد للمستقبل ويعزز مكانته

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أعلنت مؤسسة الدوحة للأفلام عن الخبراء الذين سيشاركون في ملتقى قمرة السينمائي 2023، الحاضنة السينمائية السنوية المخصصة لدعم صناع الأفلام الناشئين من المنطقة العربية والعالم. وجاء هذا الإعلان عن قائمة الخبراء على هامش فعاليات مهرجان برلين السينمائي الدولي 2023.

تضم قائمة الخبراء لهذه النسخة كلاً من الروائي وكاتب السيناريو والمخرج البريطاني السير كريستوفر هامبتون الحائز جوائز أوسكار وجوائز بافتا عدة (الوالد، علاقات خطرة، تكفير)؛ ديفيد بارفيت المنتج المسرحي والسينمائي والتلفزيوني الفائز بجائزة أوسكار (الوالد، شكسبير العاشق، أسبوعي مع مارلين، فنسنت المحبوب)؛ جاكلين ويست مصممة الأزياء التي ترشحت لأربع جوائز أوسكار (الكثبان الرملية، العائد، الحالة المحيرة لبنجامين بتن)؛ صانعة الأفلام الأسكتلندية لين رامزي الفائزة بجائزة مهرجان كان (يجب أن نتحدث عن كيفن، لم تكن هنا من قبل، صائد الجرذان)؛ صانع الأفلام البريطاني الشهير مايكل وينتربوتوم الفائز بجائزتي الدب الذهبي والدب الفضي في مهرجان برلين السينمائي (الطريق إلى غوانتانامو، قلب عظيم، أهلاً بك في سراييفو). وقد تم تأكيد حضور هؤلاء الخبراء الخمسة في النسخة القادمة من ملتقى قمرة الذي سيقام من 10 إلى 15 مارس 2023.

في النسخة التاسعة من قمرة، سيقدم الخبراء ندوات لصناع الأفلام الناشئين من المنطقة والعالم، ليوفروا لهم فرصة فريدة للتطوير الإبداعي والحصول على توجيهات وإرشادات مهمة. كما سينظم قمرة للمشاركين برامج تدريب تفصيلية بقيادة خبراء سينمائيين عالميين إلى جانب لقاءات مع مختصين في هذه الصناعة.

يدعم قمرة رحلة صناع الأفلام الناشئين خلال مراحل عملهم ابتداءً من كتابة النص لغاية عرض الفيلم على الشاشة، وسيقام في هذه النسخة بأسلوب هجين مبتكر يجمع بين الفعاليات الحضورية من 10 إلى 15 مارس وبين الجلسات الافتراضية من 19 إلى 21 مارس.

وفي هذا السياق قالت فاطمة حسن الرميحي، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الدوحة للأفلام: «نتشرف بالترحيب بخمسة نجوم سينمائيين بارزين واستثنائيين يتميز كل منهم بأسلوب سينمائي متفرد ليكونوا خبراء قمرة في هذه النسخة. ستشكل الإرشادات والتوجيهات التي سيقدمها هؤلاء الخبراء ركيزة مهمة لنجاح صناع الأفلام المشاركين ومشاريعهم». وأضافت: «من خلال الأسلوب الهجين المبتكر، سنكون قادرين على تعزيز التواصل الشخصي الضروري لعملية صناعة الأفلام بينما نوفر الفرصة لصناع الأفلام لتوسيع المناقشات من خلال جلسات عبر الإنترنت. نحن سعداء بتطوير أعمال المواهب الواعدة وعلى ثقة بأنهم سيتبعون خطى نظرائهم السابقين الذين شاركوا في قمرة من قبل وشقوا طريقهم للحصول على إشادة عالمية. ستواصل هذه النسخة من قمرة حضورها المميز كمنصة فريدة ومهمة للأصوات البارزة والقصص المؤثرة في السينما العربية والعالمية». بدوره صرّح إيليا سليمان، المستشار الفني لمؤسسة الدوحة للأفلام: «يعدّ خبراء قمرة 2023 من ألمع الشخصيات في عالم السينما، ويتمتعون بمقاربات وأساليب فريدة في صناعة الأفلام تحقق للمشاركين الفائدة خلال رحلتهم الإبداعية. لقد أسس خبراء قمرة نهجهم المميز في السينما، ولهذا فإنهم صناع أفلام استثنائيين يقدمون رؤاهم الفريدة في مهنتهم ويحددون الأسس التي ترتقي بمعايير السينما العالمية».

على مدار ثمانية أعوام، شكل ملتقى قمرة السينمائي ركيزة أساسية لنجاح صناع الأفلام من المنطقة العربية والعالم ولدعم الأصوات السينمائية المستقلة المهمة في السرد القصصي العالمي. وسيتم قريباً الإعلان عن المشاريع المختارة التي ستحظى بجلسات حوارية مع خبراء قمرة ومئات المختصين والخبراء في قطاع السينما الذين سيحضرون الملتقى في هذا العام.

كما سيتم الإعلان قريباً عن جميع التفاصيل المتعلقة بملتقى قمرة السينمائي 2023 والأنشطة المصاحبة.

خبراء قمرة 2023

السير كريستوفر هامبتون كاتب مسرحي وكاتب سيناريو ومخرج بريطاني فائز بالعديد من الجوائز، ومعروف بأعماله التي تحفز على التفكير وتجيش المشاعر. ولد في عام 1946 في لندن، وبدأ مسيرته المهنية في عمر الـ 18 مع مسرحية «متى كانت آخر مرة رأيت فيها والدتي؟»، ما جعله أصغر كاتب مسرحي تقدم له مسرحية في ويست أند. بسرعة قياسية، اكتسبت أعمال هامبتون التقدير والإشادة ومنها مسرحياته «فاعل الخير»، «متوحشون»، «روايات من هوليوود»، «علاقات خطرة»، «حرباء بيضاء»، «حياة ألمانية»، «زيارة من امرأة مجهولة».

ديفيد بارفيت منتج سينمائي وتلفزيوني مستقل يتمتع بمسيرة مهنية أسطورية في صناعة الترفيه تمتد لأكثر من 30 عاماً. بارفيت معروف بشغفه في رواية القصص وقدرته على إحياء الشخصيات المعقدة والدقيقة على الشاشة. قبل عمله في الإنتاج، امتهن بارفيت التمثيل وشارك في تأسيس شركة مسرح النهضة مع كينيث برانا.

جاكلين ويست مصممة أزياء ذات رؤية ثاقبة ابتكرت بعض أفضل الشخصيات الخالدة في الذكرى في السينما المعاصرة. حصلت ويست على أربعة ترشيحات لجوائز أوسكار نظير أعمالها «الكثبان الرملية» (2021)، «العائد» (2015)، «الحالة المحيرة لبنجامين بتن» (2008)، «ريش» (2000). حصلت أيضاً عن فيلمي «الكثبان الرملية» و«بنجامين بتن» على ترشيحات لجائزة بافتا وجائزة نقابة مصممي الأزياء، كما فازت بجائزة النقابة في فئة الخيال العلمي / الفانتازيا عن فيلم «الكثبان الرملية»، وحصلت على ترشيح لجائزة النقابة عن فيلم «آرغو» (2012).

لين رامزي صانعة أفلام اسكتلندية فائزة بالعديد من الجوائز، تتميز بأسلوبها البصري الفريد وسردها القصصي المؤثر. ولدت في غلاسكو في اسكتلندا ودرست الفنون الجميلة والتصوير الفوتوغرافي في كلية نابير في إدنبرة. اكتشفت شغفها بصناعة الأفلام بعد مشاهدة فيلم «شبكات بعد الظهر» لمايا ديرين (1943)، فتوجهت لدراسة التصوير السينمائي والإخراج في المدرسة الوطنية للسينما والتلفزيون في بيكونسفيلد في إنجلترا. بدأت رامسي بصناعة الأفلام القصيرة في كليتها وبنت لنفسها مكانة مميزة وأصبحت نجمة صاعدة في عالم السينما مع فيلم تخرجها «وفيات صغيرة». فاز الفيلم بجائزة الحكام لأفضل فيلم قصير في مهرجان كان السينمائي في 1996، تبعه فيلم «غاسمان» الذي فاز بنفس الجائزة في عام 1998.

مايكل وينتربوتوم صانع أفلام بريطاني نال إشادة النقاد ومعروف بتنوع أعماله التي تتدرج من القصص غير التقليدية إلى المواضيع الاجتماعية الشائكة.

