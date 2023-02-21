برعاية وزيرة الشؤون والتنمية المجتمعية العواد: جهود البابطين كبيرة في خدمة اللغة العربية والثقافة والفكر

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تحت رعاية وزيرة الشؤون والتنمية المجتمعية م. مي البغلي كرمت الجمعية الكويتية للغة العربية رئيسها الفخري د. عبدالعزيز سعود البابطين في حفل أقامته في المكتبة الوطنية في 2023/2/6م. ورحبت خلاله رئيسة مجلس إدارة الجمعية د. آمال برّاك العوّاد بالرئيس الفخري للجمعية، مشيدة بجهوده الكبيرة في خدمة اللغة العربية والثقافة والفكر. وفي هذا الإطار ذكَّرت د. آمال برّاك العوّاد بدور الجمعية الكويتية للغة العربية التي تهتم باللغة العربية وتعمل على ترسيخها وحمايتها في المجتمع الكويتي الذي كان ولايزال عربي الانتماء لدينه وثقافته وتراثه. وتأسيسا لدور الجمعية الذي يبعث الصورة الجميلة للعربية في وجدان أبنائها ونشر الوعي اللغوي وتيسير تعليم العربية بين فئات المجتمع، كما تهتم الجمعية بغرس الاعتزاز بالعربية وتقدير علمائها وأدبائها.

وعلى المستوى العلمي تشارك الجمعية في مختلف الأنشطة التي تُعنى باللغة العربية داخل وخارج الكويت في المحافل الرسمية.

