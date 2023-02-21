لينا صوفيا تشارك في بطولة «كامل العدد»

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استطاعت لينا صوفيا بن حمان أن تلفت إليها الأنظار في العديد من الأعمال الدرامية الناجحة التي تم عرضها خارج موسم رمضان، لتواصل تألقها من خلال مسلسل «كامل العدد» المقرر عرضه للمنافسة في رمضان القادم 2023، بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة والنجمة الكبيرة إسعاد يونس، إخراج خالد الحلفاوي وتأليف يسر طاهر ورنا أبو الريش.

أحدث أعمال لينا صوفيا تجسيدها دور الابنة المراهقة التي تورط أسرتها في المشاكل من خلال المسلسل الاجتماعي النزوة، بطولة النجم خالد النبوي، إخراج أمير رمسيس وتأليف محمد الحاج، وسبقته مشاركتها في بطولة مسلسل «قواعد الطلاق الـ45» إخراج مصطفى أبوسيف وتأليف سارة مراد. لينا صوفيا بن حمان ممثلة مصرية مغربية فرنسية شابة، تجيد لغات عدة؛ العربية، الفرنسية، الإنكليزية والإسبانية، اشتهرت منذ طفولتها بأدوارها في العديد من الأعمال الناجحة لمخرجين كبار، من بينها فيلم «هيبتا- المحاضرة الأخيرة» الذي حقق أعلى إيرادات لفيلم رومانسي في تاريخ شباك التذاكر المصري 2016، وهو مقتبس من رواية هيبتا الاكثر مبيعاً لمؤلفها محمد صادق، وكتب السيناريو والحوار وائل حمدي وإخراج هادي الباجوري، وبطولة عمرو يوسف، ياسمين رئيس، ماجد الكدواني، أحمد داوود، أحمد مالك ودينا الشربيني.

وفي الدراما التلفزيونية شاركت لينا في العديد من المسلسلات الناجحة، من بينها هذا المساء الذي حقق نجاحاً كبيراً في موسم رمضان 2017، تأليف وإخراج تامر محسن، وبطولة إياد نصّار، أروى جودة، حنان مطاوع، محمد فرّاج، أحمد داوود وأسماء أبو اليزيد. كما شاركت مع النجمين الكبيرين يحيى الفخراني وميرفت أمين في بطولة مسلسل بالحجم العائلي، إخراج هالة خليل وتأليف محمد رجاء، وخارج مصر، شاركت لينا صوفيا بالتمثيل باللغة الفرنسية في بطولة فيلم الإثارة Story للمخرج الفرنسي/ المغربي جيروم كوهين أوليفر، الفائز بالعديد من الجوائز بالمهرجانات الدولية عن فيلمه قنديشة Kandisha، من بينها مهرجان بانكوك، مهرجان بروكسيل ومهرجان فانتاستيك فيلم بأمستردام. وتدور أحداث فيلم Story حول أنفلونسر شهيرة، كان كل شيء في حياتها يسير على ما يرام حتى تتلقى هدية من معجب غامض، مع رسالة مفادها أنها أمامها ثلاثة أشهر فقط للبقاء على قيد الحياة.

