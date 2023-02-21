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جميلة عوض تتعاقد على المشاركة في فيلم «أبو نسب»


تعاقدت الفنانة جميلة عوض على المشاركة في فيلم «أبو نسب» بطولة الفنان محمد إمام.
وقالت: «تعاقدت مؤخرًا على المشاركة في فيلم أبو نسب بطولة محمد إمام، وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور وقت عرضه».
وأضافت : « كما أني قررت عدم المشاركة في الموسم الرمضاني القادم، وحاليًا أواصل التحضير لمسلسل جديد يعرض على منصة شاهد وإلى الآن لم نقف على التفاصيل النهائية له».
وكانت قد تعاقدت جميلة مؤخرًا على تقديم حدوته جديدة من حواديت مسلسل حدث بالفعل، والتي تحمل اسم كاملة، وإلى الآن لم تحدد الشركة المنتجة موعداً نهائياً للعرض.


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