رامز جلال يتحدث عن معاناته في «أخي فوق الشجرة»

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كشف الفنان رامز جلال عن معاناته خلال تجسيد دوره في فيلمه الجديد «أخي فوق الشجرة».

و قال: «اجتمعت بنفس مخرج ومؤلف فيلم «أحمد نوتردام» في فيلمي الجديد «أخي فوق الشجرة» لأنه في تفاهم بيننا، والفيلم ده كان تحدياً بالنسبة لي وكان عندي اختبار إني أمثل أمام نفسي بشخصيتين مختلفتين».

وأضاف: «عملت شخصية صعبة بدنيًا وكنت بلبس بدلة يصل وزنها حوالي 35 كيلو وماسكاً سميكاً وأجهز للشخصية في حوالي ساعتين».

وفيلم «أخي فوق الشجرة» من بطولة رامز جلال، نسرين طافش، محمد ثروت، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، تارا عماد، ويزو، إسلام إبراهيم، وياسمين رحمي، مع عدد من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

