إضاءات

رحبت سفارة كندا في الكويت بمجموعة من ثماني شركات كجزء من بعثة مذاق كندا إلى الكويت كان الهدف من تلك البعثة التجارية هو تقديم لحوم الأبقار الكندية العالية الجودة للمرة الأولى في الكويت، وكذلك تقديم مجموعة من الأطعمة البحرية الممتازة من بعض أفضل الموردين الكنديين، إضافة إلى المكونات، البهارات والمنتجات العضوية الكندية العالية الجودة.

وتشاركت سفارة كندا مع شركة «برايم كاتس» وفندق «والدورف استوريا». تضمن برنامج البعثة التجارية «مذاق كندا» يوما مفتوحا وعرضا للمنتجات في معرض برايم كاتس – آرابيلا والذي ضم مجموعة من أمهر الطهاة التنفيذيين، مشتري المواد الغذائية، تجار الجملة والموزعين من الشركات الرائدة في الكويت. انتهى اليوم بعشاء حصري قدمت خلاله قائمة طعام خاصة مستوحاة من كندا وذلك بمطعم آفا في فندق والدورف استوريا. كان من بين المدعوين رؤساء تنفيذيون، قادة الصناعة، طهاة من أصحاب المطاعم، خبراء في الطهي بالإضافة إلى مدونين ومؤثرين بارزين في مجال الطعام.

وبهذه المناسبة قالت السفيرة الكندية لدى البلاد عليا مواني تعد بعثة «مذاق كندا» التجارية منصة مهمة لترويج المنتجات الغذائية الزراعية الكندية. أنه لمن دواعي الفخر أن نحتفل بتقديم لحوم الأبقار الكندية في الكويت للمرة الأولى، ويسعدني أن أرى بعضاً من أكبر الموردين الكنديين هنا في الكويت. توفر كندا مجموعة متنوعة من المنتجات الصحية لإرضاء أكثر الأذواق الراقية حول العالم».

من جانبه ذكر عبدالله المزيني، الرئيسي التنفيذي لبرايم كاتس، «تتشرف برايم كاتس بمشاركتها سفارة كندا في الاحتفال بفعالية «مذاق كندا» الخاصة والأولى من نوعها، والتي تعكس العلاقات الثنائية القوية بين الكويت وكندا. نحن متحمسون لتقديم منتجات كندية جديدة في الكويت. وقال كيمال سيرتيكيرميزي، المدير العام لفندق والدورف استوريا الكويت «نحن فخورون باستضافة فعالية «مذاق كندا» هذا العام بالتعاون بين سفارة كندا ووالدورف استوريا الكويت، والتي تأخذنا في جولة لتذوق الطعام من أجود المكونات الكندية التي أعدها طهاتنا العالميين. وضمت البعثة التجارية مشاركات من الشركات الكندية التالية: اي سبايس آفيرـ كان مار، فلوتينج ليف فاين فودز، جيدني فيشوريز، لوبستر بي إيي آي، ميد جود، مونكتون فيش ماركت وبريري حلال فودز. كانت بعثة مذاق كندا برعاية سفارة كندا في الكويت/ أجريكالتر & اجري فود كندا، كندا بيف، ووزارة الزراعة، الغذاء والشؤون الريفية في أونتاريو.

