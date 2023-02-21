المركز الأول لجامعة الكويت في ختام مسابقة «CFA»

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فاز فريق جامعة الكويت في المركز الأول في مسابقة تحدي الأبحاث لعام 2022/ 2023، التي نظمتها جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الكويت، التابعة لمعهد المحللين الماليين المعتمدين «CFA»، وجاء فريق جامعة الشرق الأوسط الأميركية بالمركز الثاني ويتأهل الفريقان الفائزان إلى المرحلة الفرعية من المسابقة، والتي تشمل دول الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، للمنافسة وتمثيل الكويت. وقد شارك في المسابقة الفرق الطلابية المشاركة والمُمَثلة لخمس جامعات محلية هي كل من جامعة الكويت، الجامعة الأميركية في الكويت، جامعة الشرق الأوسط الأميركية، جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، وكُلية الجونكوين. وتم اعلان الفائزين ضمن حفل خاص أقيم بحضور الفرق المشاركة وعدد من الكادر الإداري للجامعات المشاركة إلى جانب المهتمين.

