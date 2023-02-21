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وطن النهار

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السفير العماني هنأ القيادة السياسية بالأعياد الوطنية


رفع السفير العماني لدى البلاد الدكتور صالح بن عامر الخروصي بمناسبة الذكرى الثانية والستين لليوم الوطني والذكرى الثانية والثلاثين لتحرير الكويت، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد أمير دولة الكويت، وإلى سمو الشيخ مشعل الأحمد ولي العهد وللشعب الكويتي الكريم، راجياً للكويت المزيد من التطور والتقدم، ولجميع أبناء الشعب الكويتي دوام الاستقرار والأمن والأمان، وأن يواصل مسيرته نحو كل ما يتطلع إليه من رخاء في ظل قيادته الحكيمة، وللعلاقات العمانية - الكويتية المتميزة المزيد من النماء والرفاهية.


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