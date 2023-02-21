محافظ الأحمدي: ريادة الحركة التعاونية الكويتية إقليميا وعربياً

وطن النهار

جدد محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد التأكيد على ريادة الحركة التعاونية الكويتية اقليميا وعربيا، مثمنا في هذا الصدد جميع الجهود الحثيثة التي يبذلها القائمون على القطاع التعاوني للمساهمة الفاعلة في تجسيد فكرة وغايات هذا الشريان المجتمعي والاقتصادي الخدمي المهم في خط يتوازى مع تحقيق الجمعيات التعاونية الاستهلاكية للأمن الغذائي للمواطنين والمقيمين في دولة الكويت.

وخلال لقائه امس الاثنين رئيس المكتب الاقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي بالاتحاد التعاوني العربي سعود محمد الحرفان في ديوان عام محافظة الاحمدي اطلع الخالد على الإطار العام لمهام المكتب وتوجهاته الحالية والمستقبلية ومساهمات دولة الكويت وشقيقاتها دول المجلس في خطط وبرامج الاتحاد وأبرز الرؤى والتصورات لتعزيز العمل التعاوني العربي المشترك على الصعد كافة.

