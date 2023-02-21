السفير القبرصي: سياسة الكويت متوازنة ودورها الإنساني رائد عالمياً

وطن النهار

أشاد السفير القبرصي لدى البلاد مايكل مارفوس بسياسة الكويت الخارجية المتوازنة وبدورها الرائد في المجال الإنساني العالمي وجهودها المستمرة لتعزيز الاستقرار والأمن على المستويين الإقليمي والدولي اضافة إلى تعزيز مسار الدبلوماسية والحل السلمي للنزاعات.

وقال في تصريح صحافي بمناسبة احتفال الكويت بالذكرى الـ 62 لليوم الوطني والذكرى الـ 32 ليوم تحرير الكويت: «أتقدم بأحر التهاني إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد وحكومة وشعب الكويت الصديق، متمنياً استمرار السلام والتقدم والازدهار المتواصل في الكويت وفي جميع أنحاء المنطقة».

وقال إن: «قبرص والكويت دولتان معتدلتان ومتشابهتان في التفكير، وتؤيدان بقوة أولوية القانون الدولي في نظامنا العالمي، بعد أن عانى كلاهما من التجربة المؤلمة والصدمة من الغزو والاحتلال»، مشدّداً على أن «علاقات الصداقة الطويلة بيننا أقوى من أي وقت مضى، كما يتضح من خلال زيارات مهمة رفيعة المستوى خلال عام 2022»، وزاد السفير القبرصي: «أود أيضًا أن أؤكد لكم استعدادنا وعزمنا على زيادة تعزيز علاقاتنا الثنائية لمصلحة شعبينا في ظل قيادة الرئيس المنتخب حديثًا لجمهورية قبرص، نيكوس كريستودوليدس».

وختم مارفوس بيانه قائلاً: «لقد عشت في هذا البلد الفريد منذ ما يقرب من عامين وشهدت الكرم واللطف وصداقة شعبه، وأشعر بالامتنان والحظ لوجودي هنا ولأنضم إليكم في هذه الاحتفالات المهمة، وأتمنى لكم جميعاً عيداً وطنياً سعيداً ويوم تحرير سعيداً».

