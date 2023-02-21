الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا في بيان مشترك: معاً حتى النصر

وطن النهار

دان القائم بالأعمال في بعثة الاتحاد الأوروبي غيدميناس فرانافيتش والسفير الأوكراني لدى البلاد د. الكسندر بالانوتسا الهجمات الروسية والممنهجة والهمجية -على حد قولهما- على المدن الأوكرانية وقتل المدنيين.

وأكد الجانبان أن المعركة معنية باحترام القيم والمبادئ الأساسية للقانون الدولي، مشيرين إلى انتهاك روسيا لها بشكل صارخ.

وثمن الجانبان الموقف الكويتي المتجلي في دعم القرارات الأممية التي تدين الغزو الروسي والداعية لإيقافه، مؤكدين التعويل واستمرارية الكويت في دعمها في هذا الاتجاه.

وفي بيان مشترك لهما قال الجانبان: لقد مرت سنة منذ أن شنت روسيا حربًا شاملة ضد أوكرانيا وتسع سنوات منذ ان ضمت روسيا بشكل غير قانوني شبه جزيرة القرم وزعزعت الاستقرار في شرقي أوكرانيا بما في ذلك منطقتا دونيتسك ولوهانسك الاوكرانيتين. لافتين إلى استمرار روسيا في هجماتها الممنهجة والهمجية على المدن الاوكرانية والتي تقتل المدنيين وتدمر البنية التحتية المدنية. مؤكدين ان اوكرانيا تقاتل بشجاعة وتصميم، ونحن ندين بشكل لا لبس فيه الغزو الروسي الوحشي لاوكرانيا.

وزادا ان الاتحاد الأوروبي والدول الاعضاء فيه متحدون في دعم اوكرانيا اقتصاديًا وماليًا وعسكريًا وفي مجال المساعدات الانسانية. موضحين ان لدى أوكرانيا والاتحاد الأوروبي الهدف نفسه وهو تحقيق سلام عادل ودائم في اوكرانيا واستعادة السلام في أوروبا. وهكذا وفي مواجهة العدوان الروسي، يجب ان نبقى متحدين أكثر من أي وقت مضى. وسوف يستمر الاتحاد الأوروبي في تسليط الضوء على جرائم الحرب التي ترتكبها روسيا وانتهاكاتها الصارخة للقانون الانساني الدولي.

واستطردا: خلال هذه السنة منذ بدء العدوان الروسي ضد اوكرانيا، كان هناك العديد من النشاطات في الكويت والتي نجحت في لفت انتباه الكويتيين وغيرهم الى القضية العادلة التي يقاتل الأوكرانيون من أجلها فلقد كانت هناك رسائل مفتوحة دعمًا لأوكرانيا كما كان العلم الأوكراني يحلق عاليًا فوق بعثة الاتحاد الأوروبي وسكن السفير وسفارات دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي بالاضافة الى العديد من النشاطات المشتركة مثل هذا المقال المشترك والذي يظهر ان أوكرانيا وحلفاءها بما في ذلك الاتحاد الأوروبي يتكلمون بصوت واحد.

إن هذه المعركة تتعلق أولاً باحترام القيم والمبادئ الأساسية للقانون الدولي والمنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والتي انتهكتها روسيا بشكل صارخ... نحن نطالب بإيقاف روسيا لعدوانها العسكري وأن تسحب جميع قواتها ومعداتها العسكرية من كامل الأراضي الأوكرانية بشكل فوري ودون قيد أو شرط. ونطالب أيضا بأن تحترم روسيا بشكل كامل سيادة واستقلال اوكرانيا وسلامة أراضيها الاقليمية ضمن حدودها المعترف بها دوليًا.

ولفتا إلى أن الكويت على الدوام عبرت عن دعمها الذي لا يتزعزع لاستقلال اوكرانيا وسلامة اراضيها الاقليمية، متداركين ونحن نقدّر هذا الموقف المبدئي والذي تجلى في دعم الكويت لقرارات الامم المتحدة التي تدين الغزو الروسي وتدعو لإيقافه بشكل فوري ونحن نعول على الدعم المستمر للكويت في هذا الخصوص.

وأكد ان الكويتيين الذين اظهروا مقاومة بطولية ضد العدوان إبان الغزو العراقي يتفهمون تمامًا مقاومة أوكرانيا ضد العدوان الروسي وكما وقفنا مع الكويت والسعودية وشركائنا الاخرين في الخليج ضد غزو جائر في تسعينيات القرن الماضي، سنقف معًا الآن مع أوكرانيا. وها هي الكويت تحتفل هذا الشهر بالذكرى الثانية والثلاثين للتحرير حيث تمكنت من اعادة بناء علاقاتها مع العراق على أسس جديدة. نحن على ثقة بأن أوكرانيا أيضا سوف تنتصر وسوف ينهزم الغزاة الروس وفي نهاية المطاف سوف يتغلب النور على الظلام.

