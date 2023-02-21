«الوطنية العقارية» ترفض تسليم سوق شرق

مال وأعمال

وسط تواجد كثيف من الشرطة جرت أمس مفاوضات بين مسؤولي وزارة المالية والشركة الوطنية العقارية لتنفيذ القرار الإداري بإخلاء سوق شرق وتسليمه إلى وزارة المالية.

وقالت مصادر لـ«النهار»: إن الشركة اعترضت على تنفيذ الإخلاء بسبب سريان العقد الخاص بهم وعدم انتهائه. وفي إفصاح على موقع البورصة، قالت الشركة الوطنية العقارية: إن العقد تم تجديده في وقت سابق بموافقة وزارة المالية - لجنة أملاك الدولة في الاجتماع رقم 42 لسنة 2020 بتاريخ 2020/12/8، حيث وافقت على تمديد العقد لمدة عشرين عاماً وقامت الشركة بسداد القيمة الإيجارية للمشروع حتى سنة 2024 وقبضتها الوزارة دون اعتراض أو تحفظ.

وأشارت الشركة إلى أنها رفعت القضية رقم 13033 لسنة 2022 تجاري مدني كلي حكومة/5 طالبة ثبوت امتداد العلاقة الإيجارية لمدة عشرين سنة أخرى، وما زالت القضية متداولة أمام القضاء، منوهة إلى أنها ستقوم بالطعن على القرار الإداري بالإلغاء لمخالفته القانون من أوجه متعددة. وأوضحت في إفصاحها، أنه إذا نفذ هذا القرار ولم تحصل الشركة على حكم بإلغائه فسيترتب على ذلك آثار على البيانات المالية للشركة تتمثل في توقف إيرادات المشروع، ومن المتوقع أن يكون صافي الإيرادات التي ستفقدها الشركة في حالة عدم إلغاء هذا القرار مبلغ قدره 5 ملايين دينار.

