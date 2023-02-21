«كامكو إنفست» تحقق 5.5 ملايين دينار صافي الأرباح في عام 2022

مال وأعمال

أعلنت شركة كامكو إنفست عن بياناتها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 محققة أرباحاً صافية بلغت 5.5 ملايين دينار (ربحية السهم 16.08 فلسا) مقارنة مع 10.3 ملايين دينار في العام 2021 (ربحية السهم 30.14 فلسا).

وبلغت إجمالي الإيرادات 24.5 مليون دينار مقارنة بـ 30.1 مليون دينار، فيما ارتفعت الايرادات من الرسوم والعمولات بنسبة 2.5% مقارنة بالعام 2021 لتبلغ 20.7 مليون دينار والتي تمثل 84.6% من إجمالي الإيرادات. ويعزى الانخفاض في إجمالي الإيرادات بشكل رئيسي إلى تراجع المكاسب غير المحققة التي تأثرت بأداء الأسواق.

وخلال العام، استقطبت الشركة أكثر من 1.3 مليار دولار استثمارات في عدد من المنتجات والصفقات وبلغ حجم الأصول المدارة لصالح العملاء 13.8 مليار دولار في نهاية العام. وواصلت صناديق الأسهم والمحافظ المدارة تحقيق أداء فاق أداء مؤشرات القياس الخاصة بها. كما برزت صناديق الأسهم الكويتية المدارة من قبل كامكو إنفست كالأفضل أداء خلال العام. فقد حقق صندوق كامكو الاستثماري 10.81% وصندوق كامكو لمؤشر السوق الأول 8.64% ليكونا أفضل الصناديق التقليدية أداء فيما حقق صندوق الدرة الإسلامي 4.62% ليكون الأفضل أداء ضمن الصناديق الإسلامية.

كما ارتفع حجم الأصول العقارية المدارة إلى 1.8 مليار دولار عبر 21 عقاراً تغطي 4.01 ملايين قدم مربع، كما تم التخارج بنجاح من عقار استثماري لصالح العملاء محققاً عوائد مجزية.

ونتيجة لقيام الشركة بتحقيق ارباح تعكس المنهج والاستراتيجية الناجحة لإدارة الشركة، فقد أوصى مجلس الإدارة للجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 10 فلوس للسهم الواحد. وتعليقاً على هذه النتائج، قال رئيس مجلس الإدارة الشيخ طلال علي عبدالله الجابر الصباح: «نحن سعداء بهذه النتائج على الرغم من حالة عدم اليقين والتحديات التي شهدتها أسواق رأس المال. ساهم نهجنا الاستراتيجي في التركيز على أعمالنا الأساسية في الحفاظ على ميزتنا التنافسية. وبينما نمضي قدماً، سنواصل تركيزنا على خلق قيمة طويلة الأمد لعملائنا ومساهمينا وأصحاب المصلحة الآخرين». بدوره قال فيصل منصور صرخوه، الرئيس التنفيذي: «تعكس هذه النتائج الخبرات التي يتمتع بها الفريق في مختلف المجالات، ومتانة استراتيجيتنا ومرونة نموذج أعمالنا للتعامل مع المتغيرات والتقلبات التي يمر بها العالم. فقد حققنا العديد من الإنجازات في جوانب مختلفة منها نمو حجم أعمالنا والأداء المتفوق لمنتجاتنا المدارة بالإضافة إلى إنهاء عدد من الصفقات بنجاح.

