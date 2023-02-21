«Ooredoo الكويت» أطلقت أحدث مبادراتها «أسبوع الإنترنت الآمن»

مال وأعمال

أطلقت أوريدو الكويت أخيراً مبادرة «أسبوع الإنترنت الآمن» لتعزيز الاستخدام الآمن والمسؤول للانترنت من قبل الأطفال، بالتعاون مع مدرسة البيان ثنائية اللغة BBS، والمدرسة الأمريكية الدولية AIS. وتهدف أوريدو من خلال المبادرة إلى تثقيف الجيل الحديث حول طرق الاستخدام الآمن لضمان حصولهم على أفضل الخبرات والفرص من عالم الأونلاين. وتأتي هذه المبادرة ضمن برنامج المسؤولية المجتمعية لشركة أوريدو. في الواقع الحديث والرقمي الذي نعيش فيه اليوم، تحرص أوريدو الكويت على إطلاق مبادرات تدور حول أحدث التقنيات الآمنة، خصوصاً للأطفال والشباب. في أوريدو، نسعى إلى خلق عالم أكثر أمانًا وترابطًا للأطفال والشباب ونقبل تحدي بناء شبكة آمنة لهم. تعتبر AIS وBBS من أكثر المدارس جدارة في الكويت التي تهدف الى بناء نظام تعليمي يتماشى مع احتياجات أبناء الجيل الحديث، ويعزز قدراتهم ومواهبهم. لتحقيق هذا الهدف، يتوجب فهم نمط الحياة والقرارات التي يتخذها الطفل، خاصة فيما يتعلق بالانترنت. في اليوم الحاضر، يعتمد معظم الطلبة والأطفال على الإنترنت في التعليم والترفيه، مما يجعل هذا التعاون شديد الأهمية. في يوم اطلاق المبادرة، قالت مديرة إدارة قدرات التكنولوجيا في أوريدو الكويت، دينا صبح: «تحدثت اليوم عن مبادرة تم الاحتفال بها في جميع أنحاء العالم لزيادة الوعي العام بأهمية السلامة في استخدام الإنترنت، وللحث على توفير إنترنت أكثر أمانًا للجميع، وخاصة الأطفال». تتوافق أهداف «أسبوع الإنترنت الآمن» مع رؤية شركة أوريدو ومسؤوليتها المجتمعية في نواح عديدة. لأننا مزود للإنترنت وخدمات الاتصال، فنحن ملزمون بتعزيز الوعي العام وفهم المخاطر والقواعد والحقوق المتعلقة في عالم الإنترنت، وخاصة مع الأطفال. وأضافت صبح: «بسبب سرعة التطور الرقمي في العالم اليوم، أصبح من الضروري أن ينمو الأطفال مجهزين بالوعي والمعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع التحديات والمخاطر (بما في ذلك ما يتعلق باستخدام بياناتهم الشخصية) الناتجة عن تفاعلهم مع أحدث التطبيقات والخدمات المتصلة بالإنترنت. يقوم «أسبوع الإنترنت الآمن» بتسليط الضوء على المخاطر التي يواجهها الأطفال عبر الإنترنت، مثل المحتوى الضار والتنمر الالكتروني، فمن الواضح أن الأمان وحماية البيانات هما وجهان لعملة واحدة. على سبيل المثال، إدراكك لمخاطر مشاركة بياناتك الشخصية مع الغرباء في العالم الافتراضي سوف يضمن سلامتك الالكترونية»، وفي هذا السياق، قالت منسقة برامج طلبة المرحلة الابتدائية في المدرسة الأمريكية الدولية AIS، كيلسي كومنغز Kelsy Cummings: «قدمت دينا صبح نصائح ممتازة لطلبة الصفين الثاني والثالث لضمان سلامتهم في الإنترنت وكيفية استخدامه بشكل آمن، ومسؤول. بعد انتهاء المحاضرة، اختبرت دينا مدى معرفة لطلبة بالأساليب الآمنة لاستخدام الإنترنت من خلال لعبة تفاعلية ممتعة، شكرًا أوريدو على هذه المبادرة الجميلة».

وأضافت مديرة المدرسة الابتدائية في مدرسة البيان ثنائية اللغة الخاصة BBS، ندى درويش: «ندعم مبادرة أسبوع الإنترنت الآمن من أوريدو، ونحن سعيدون جدا لنكون جزءا من المبادرة. ولطالما عملت المدرسة الابتدائية في مدرسة البيان على تعزيز وزيادة الوعي من أجل صنع تجربة إنترنت أكثر أماناً لطلابنا، ونحن ممتنون لشركة أوريدو على هذه الفرصة الرائعة. يمكن أن يكون الإنترنت عالما من الفرص والمعلومات المفيدة لأطفالنا، إذا علمناهم كيفية استخدامه بطرق آمنة».

