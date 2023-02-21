«حماية المنافسة» يشارك بفعاليات «هلا فبراير» في برج الحمراء

مال وأعمال

ابتهجت سماء الكويت مع استهلال شهر الأعياد والاحتفالات الوطنية بـمناسبتي اليوم الوطني وعيد التحرير (25-26 فبراير).

وتتوشح في هذا الشهر المنارات والمباني والمؤسسات الحكومية والخاصة بالأعلام الوطنية ليعم الفرح والسرور ارجاء البلاد وترحب الكويت في هذا الشهر من كل عام بهلا فبراير.

وبادر جهاز حماية المنافسة بإقامة فعالية في البوابة الرئيسية في برج ومجمع الحمراء التجاري الذي يعد أطول ناطحة سحاب في الكويت ضمن فعاليات هلا فبراير في الفترة من يوم الاثنين الموافق 20 فبراير إلى يوم الخميس 23 فبراير 2023 احتفاء بالعيد الوطني ويوم التحرير تحت شعار «عز وفخر» للتعريف بدور الجهاز والمشاركة الوطنية.

