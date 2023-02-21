«أوابك» شاركت في «ميوس وجيو 2023»

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شارك الأمين العام لمنظمة أوابك علي سبت بن سبت، في مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للنفط والغاز والعلوم الجيولوجية (ميوس وجيو)، الذي عقد برعاية سامية من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وقام بافتتاحه الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، يذكر أن المؤتمر يعقد في مملكة البحرين كل عامين منذ عام 1979، ويقام هذا العام تحت شعار «حقائق اليوم.. طاقة الغد».

وشارك في المؤتمر أكثر من 15 ألفاً مشارك من كبار المسؤولين والمهندسين والمتخصصين والأكاديميين لمناقشة التحديات الراهنة التي تواجه صناعة النفط والغاز، وإيجاد الحلول المناسبة لتحقيق تنمية الطاقة المستدامة. وقد أشار الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، أن هذا المؤتمر يمثل فرصة مهمة تؤكد ما يلقاه قطاع النفط والغاز من رعاية واهتمام، بوصفه أحد القطاعات الاقتصادية الواعدة في إطار تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة. كما يعد المؤتمر فرصة لتبادل المعلومات والخبرات، والاطلاع على أحدث الدراسات والتجارب الناجحة في برامج التنقيب والاستكشاف عن النفط والغاز، وإيجاد الحلول المناسبة الرامية إلى تحقيق المنفعة التجارية، واستعراض أحدث وسائل ومعدات وسبل تطوير الصناعة بهدف تحسين الكفاءة والإنتاجية. من جهته، أكد الدكتور محمد بن مبارك بن دينه، وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ، على أن مشاركة العديد من الاختصاصيين في قطاع النفط والغاز والصناعة النفطية في هذا الحدث العالمي سيسهم في تدارس التحديات التي تواجه صناعة النفط خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أهمية الموضوعات التي ستعرض في المؤتمر لتعزيز المعرفة والتنمية وتبادل المعلومات والتجارب والخبرات والمشاركة في بناء القدرات، وصقل مهارات العنصر البشري.

