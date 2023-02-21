الخنة: «بيوت» تدعم الشركات الأجنبية

مال وأعمال

نظمت مجموعة بيوت الاستثمارية القابضة عبر إحدى شركاتها التابعة «كي آر إتش» ولأول مرة في الكويت ورشة عمل للجمعية الدولية لعمليات الاستقرار بعنوان «ممارسة الأعمال في دولة الكويت» وبالتعاون مع المركز الاستشاري الأميركي للتجارة في الكويت وبحضور خبراء ورواد أعمال ومتخصصين من جميع أنحاء العالم حيث ناقشت الورشة آليات العمل في دولة الكويت والطرق المتاحة لدخول الشركات الأجنبية الى السوق المحلي، وتناولت الورشة محاور عدة أبرزها التحول الرقمي والامن السيبراني وقيادة المرأة في العمل وكيفية العمل قانونيا في دولة الكويت، وحقوق العمال ومكافحة الاتجار بالبشر.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة البيوت الاستثمارية القابضة م عبدالرحمن الخنة خلال تصريح صحافي «ان الورشة تأتي في إطار تنامي حجم المشاريع التنموية في الدولة ما يتطلب دخول شركات أجنبية ذات خبرة وإمكانات تكنولوجية متطورة، مشيرا الى ان المجموعة تهدف الى مساعدة تلك الشركات للمشاركة في المشاريع الحيوية التي تعكس رؤية الكويت الإقتصادية. وأكد الخنة أن الشركات الأجنبية تواجه صعوبات عديدة حال دخولها إلى بيئة الأعمال المحلية سواء بسبب الإجراءات الحكومية أو المواضيع السياسية، مشيرا الى ان الورشة استعرضت الفرص المتاحة أمام الشركات الاجنبية وتناولت آليات وطرق مساعدتها وإرشادها الى الاجراءات التي يجب إتباعها للدخول والمشاركة في تلك المشاريع . وشدد على أهمية دخول الشركات الأجنبية للمشاركة في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى والتي تتطلب خبرات وكوادر متخصصة وتكنولوجيا متطورة قادرة على ترجمة المشروعات إلى أرض الواقع، وأضاف «نحاول جاهدين كقطاع خاص الربط ما بين المشروعات التنموية وبين الخبرات التي تتطلع الى المساهمة في تنفيذ تلك المشاريع حيث نسعي الى أن نصبح حلفاء محليين لتلك الشركات الأجنبية لاسيما اننا سنقدم لهم الدعم المطلوب والكفاءة المحلية المدربة. على الصعيد ذاته استعرض الخنة خلال ورشة العمل رؤيته حول التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، مسلطاً الضوء على الدور المهم الذي يلعبه كلاهما في دعم نمو الأعمال التجارية والتنمية في الكويت، لافتا الى أن الكويت سوق نامية تكتظ بالعديد من الفرص الاستثمارية الجاذبة للشركات.

