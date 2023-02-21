«بيتك» حصد جائزتين عالميتين في مجال الموارد البشرية

مال وأعمال

حصد بيت التمويل الكويتي «بيتك»، جائزتين عالميتين في مجال الموارد البشرية من مجموعة براندن هول (Brandon Hall Group) المرموقة والمتخصصة في تقييم اداء البنوك والشركات والمؤسسات حول العالم، وهما جائزة «افضل تقدم في تعزيز الارتباط الوظيفي»، وجائزة «افضل تطور في اتمتة الاعمال». وتسلّم «بيتك» الجائزتين في حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في فلوريدا، الولايات المتحدة الاميركية مطلع فبراير الحالي، وسط حضور حشد من مسؤولي المؤسسات الرائدة ورجال الاقتصاد والأعمال، ومسؤولي التعلم والتطوير، والمهتمين في مجال إدارة المواهب، والاعلاميين.

معايير منح الجوائز

وجرى منح الجائزتين إلى «بيتك» بناءً على معايير استندت الى دراسات وتقييم وبحوث واستقصاء آراء خبراء متخصصين في مجالات الموارد البشرية والتعلم والتطوير، ومن أهم تلك المعايير ان يكون البرنامج ملبياً لاحتياجات المؤسسة ومتميزا من ناحية التصميم والعرض ومتعدد المزايا قابلا للقياس، ويحقق تأثيرا إيجابيا على المؤسسة بشكل عام، حيث صادقت مجموعة براندون هول الأميركية (Brandon Hall Group) على التطور الملموس في أنظمة «بيتك» وعلى النقلة النوعية الخاصة في اتمتة ورقمنة إجراءات عمل الموارد البشرية، وتصاعد مؤشر الارتباط الوظيفي سنوياً، ما ساهم في تطور كفاءة وأداء الموارد البشرية. وتعتبر مجموعة براندون هول الأميركية (Brandon Hall Group) شركة التطوير المهني الوحيدة التي توفر البيانات، والأبحاث، والرؤى، والشهادات المتخصصة لقادة التعلم والتطوير حول العالم حيث قامت المجموعة بتمكين والاعتراف بالممارسات المتميزة حول العالم في هذا الصدد مما ساهم في تطوير أكثر من 10 ملايين موظف وقيادي.

إنجاز غير مسبوق

وفي هذه المناسبة، أعرب رئيس الموارد البشرية للمجموعة في «بيتك»، زياد العمر، عن سعادته بفوز «بيتك» بجائزتي «افضل تقدم في تعزيز الارتباط الوظيفي»، و«افضل تطور في اتمتة الاعمال»، منوها بأن «بيتك» هو أول مؤسسة على مستوى الكويت ومن الأوائل على مستوى الخليج العربي الذي يحقق هذا الانجاز.

وأوضح العمر ان الجائزتين تؤكدان المركز الريادي لـ «بيتك» على مستوى جودة وتطور بيئة العمل وتفرد التطبيقات وتكامل الجهود في اعمال الموارد البشرية في «بيتك» واعتمادها لأفضل الممارسات وفق المقاييس العالمية، مبينا ان الأهمية التي يوليها «بيتك» لتعزيز الارتباط الوظيفي وأتمتة الأعمال أكدت استحقاق «بيتك» لنيل الجائزتين بالتنافس مع أكبر وأعرق المؤسسات والشركات العالمية، معربا عن فخره بتقدير واشادة المقيّمين والخبراء والعاملين في مجال الموارد البشرية عند مراجعة سجل أعمال وانجازات «بيتك».

وقال العمر إن اتمتة الأعمال من اهم أسباب نجاح عمليات الموارد البشرية للمجموعة حيث تعتبر الأنظمة والممارسات المتبعة في هذا الصدد الأكثر تطوراً على مستوى الكويت والخليج مع وجود كادر مهني عالي الكفاءة للإشراف على الانظمة والعمل على تطويرها وتحسينها ونقلها لمستويات جديدة تواكب تطلعات «بيتك»، مشيرا الى أن الفريق القائم على الأنظمة والتطبيقات في الموارد البشرية في «بيتك» يعتبر المرجع اقليماً فيما يخص تطبيق وتطوير وتحسين هذه الأنظمة، حيث تتم الاستعانة بخبراتهم وحلولهم ليس فقط على مستوى «بيتك» بل على مستوى بنوك وشركات محلية واقليمية.

استبيان الارتباط الوظيفي

من جانبها، قالت مدير أول الارتباط الوظيفي في «بيتك»، سارة السالم، ان تعزيز الارتباط الوظيفي في «بيتك» يعتبر إحدى اهم الركائز التي يعتمد عليها البنك على مستوى المجموعة.

وأضافت ان «بيتك» من أوائل البنوك المحلية والإقليمية في تنفيذ استبيان الارتباط الوظيفي السنوي وذلك منذ عام 2013، ومن خلاله يتم قياس رضا الموظفين بعملية شفافة ومهنية وسرية مع وجود إجراءات وخطط تنفيذية للعمل على تعزيز مكامن القوة التي يوضحها الاستبيان، والعمل على تطبيق التحسينات في بيئة العمل حسب المؤشرات التي يوضحها هذا الاستبيان.

ونوّهت السالم بتصاعد مؤشر الارتباط الوظيفي سنوياً بالمقارنة مع نتائج الأعوام السابقة وبالمقارنة مع المؤسسات الإقليمية والمؤسسات ذات الأداء العالي.

ولفتت الى أن نجاح الخطط التنفيذية الخاصة بتعزيز الارتباط الوظيفي جاءت بفضل ترابط الأعمال الخاصة بهذا النشاط، حيث تعمل الموارد البشرية للمجموعة لتغطية جميع المستويات الوظيفية بخطط تتناسب مع احتياجاتهم ومتسقة مع اقتراحاتهم التطويرية ما ساهم في تعزيز ارتباطهم الوظيفي. كما أشارت السالم الى أن «بيتك» يتبع منهجية علمية في تطبيق المبادرات الخاصة بالارتباط الوظيفي حيث يتم قياس اثرها في نتائج الارتباط الوظيفي بصفة سنوية مع العمل على تطوير هذه المبادرات وتحسينها بناءً على المؤشرات الموضوعة.

