«برقان»: تعديل إجازة الأبوّة إلى 5 أيام عمل

مال وأعمال

أعلن بنك برقان تعديل مدة إجازة الأبوّة من يوم إلى 5 أيام عمل، وذلك في إطار استراتيجيته التي تهدف لتعزيز بيئة العمل الإيجابية وتلبية احتياجات الموظفين، الذين يمثلون أصول البنك الأغلى والموارد البشرية الأكثر أهمية.

ويأتي تعديل مدّة إجازة الأبوة انطلاقاً من إدراك بنك برقان لاحتياجات الموظف الأسرية والاجتماعية وأهمية رعاية الموظفين، وذلك من خلال تحقيق التوازن بين العمل وجوانب الحياة الشخصية، وهو ما يسهم بصورة إيجابية في استقرار الحالة الصحية، الجسدية والعقلية للموظفين، ويساعدهم على النجاح في إنجاز مهامهم اليومية بأمان وكفاءة عالية. وفي هذه المناسبة، قالت هالة الشربيني، رئيسة مديري الموارد البشرية والتطوير للمجموعة في بنك برقان: «نحن في بنك برقان نتفهّم تماماً بأن رفاهية الموظف وسعادته في حياته الشخصية، سوف تنعكسان بكل تأكيد بالفائدة والتفاني والإنتاجية العالية في العمل. لذا فإن هذا النوع من الإجازات الاستثنائية التي تراعي الجانب الاجتماعي للموظف، من شأنها الإسهام في خلق توازن فعال بين العمل والحياة الأسرية لدى الموظف».

وأضافت الشربيني: «العديد من الدراسات تؤكّد بأن إجازة الأبوة لها تأثير إيجابي في الصحة العقلية للموظفين، إذ تتيح لهم ممارسة دورهم الأبوي والزوجي في صفاء ذهني بعيداً عن أي حالات قلق تجاه مسؤوليات الوظيفة والعمل، إضافة إلى أن هذا النوع من الإجازات ضروري لدعم ومساندة المرأة الأم في بعض المهام اليومية الصعبة، لذا، نحن في بنك برقان نضع في رأس قائمة أولوياتنا تلبية احتياجات الموظف المهنية والأسرية، على حد السواء».

