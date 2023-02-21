«بوبيان» يكثف التوعية من مخاطر الاحتيال الإلكتروني

مال وأعمال

يواصل بنك بوبيان مشاركته ودعمه للحملة التوعوية (لنكن على دراية) التي أطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت للعام الثالث على التوالي من خلال نشر المحتوى التوعوي بهدف توعية عملاء البنوك بعدد من المخاطر لاسيما مع انتشار العديد من الجرائم الإلكترونية وضرورة تعزيز دور البنوك في زيادة الوعي السيبراني لحماية بيانات العملاء الشخصية والمصرفية.

وقال مدير أول إدارة أمن المعلومات في بنك بوبيان على المعتوق: كنا ومازلنا مستمرين في مخاطبة مختلف شرائح الجمهور وتوعيتهم بخطورة الجرائم المنتشرة حالياً في معظم دول الخليج وهي «الاحتيال الإلكتروني» وضرورة عدم الانسياق وراء أي وسائل أو إعلانات مزيفة مجهولة المصدر والتي من خلالها يمكن السيطرة على البيانات المصرفية والشخصية ومعرفة كافة التفاصيل الخاصة بالحساب.

وأوضح المعتوق أنه بالرغم من هذه التحذيرات إلا اننا وجدنا خلال الآونة الاخيرة ازدياد في الشكاوى وحالات التعرض للنصب الإلكتروني من خلال انتشار العديد من إعلانات منصات التواصل الاجتماعي الوهمية مشيراً ان ما يزيد هذه الامر صعوبة هو انتحال صفة البنوك أو مؤسسات مالية من خلال هذه الإعلانات معتمدين على شعارات وعلامات تجارية تبدو أصلية.

وأضاف ان هناك تنوعاً وتغييراً بصفة دائمة لوسائل الاحتيال والنصب الإلكتروني من قبل هؤلاء المحتالين، فمنها استقبال مكالمات هاتفية والادعاء انهم تابعون لشركات استثمارية لتقديم عروض ترويجية حصرية تحقق عوائد وارباح خيالية أو من خلال ارسال إعلان يحتوي على رابط من أجل الوصول إلى المعلومات الشخصية مثل أرقام الحسابات المصرفية وارقام البطاقات البنكية وكلمات المرور السرية.

الاحتيال الإلكتروني

وأشار المعتوق انه انطلاقاً من دورنا المصرفي يتوجب علينا التواصل الدائم لتحذير عملائنا وغيرهم من كافة مخاطر الاحتيال الإلكتروني ونشر الوعي لحمايتهم وعدم تعرضهم لمخاطر تلك الهجمات والتي من الممكن أن تؤدي إلى خسارة مالية وسرقة الهوية وعواقب وخيمة أخرى.

وذكر المعتوق ان أولى طرق الحماية من خطر جرائم الاحتيال الإلكتروني المعرفة التامة ان البنك لن يطلب من العميل اي بيانات مصرفية او معلومات شخصية ، مثل بيانات اعتماد تسجيل الدخول الخاصة بك وذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى عدم طلب الدفع من خلال هذه الوسائل ، مؤكداً ان التعامل مع جميع معاملاتنا يتم فقط من خلال قنواتنا الرسمية الآمنة والمعتمدة.

وأضاف عند التعامل من اي إعلان موجود على حساب تواصل اجتماعي وقبل الضغط على اي روابط يجب التأكد اولاً ان هذا الحساب هو الحساب الرسمي عن طريق التحقق من الموقع الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي الرسمية لهذه الجهة وحتى التواصل مع خدمة العملاء إذا استدعى الامر ، منوهاً في حالة الشك في انتحال احد الحسابات الشخصية لجهة معينة فيجب الإبلاغ عنه للجهات المعنية وفي أقرب وقت ممكن للتمكن من اتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة الموقف.

وأكد المعتوق ان بنك بوبيان دائماً ما يسخر كافة وسائل للتواصل مع العملاء عبر جميع قنواته الرقمية لدعم جهود حملة «لنكن على دراية» في حماية العملاء ونشر الثقافة المالية وتعزيز الوعي لدى عملاء البنوك بحقوقهم وواجباتهم وأفضل السبل للاستفادة من الخدمات المصرفية.

