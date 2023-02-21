العبلاني: «الوطني» يبحث عن الكوادر الطموحة

مال وأعمال

تواصلت فعاليات برنامج «تَمَكَّنْ» لتدريب الكويتيين من حملة الشهادات الجامعية، حيث استضاف البرنامج وفي لقاء مفتوح شهد تفاعلاً لافتاً مدير عام الموارد البشرية للمجموعة عماد العبلاني تحدث خلاله عن المحطات البارزة في رحلة التحول إلى القطاع الخاص وقيادة منظومة شديدة التعقيد للموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني. شارك العبلاني الشباب الكويتي خبراته الطويلة وأبرز الأسباب التي كرست موقع البنك الريادي كأكبر البنوك التي تلتزم مسؤوليتها الاجتماعية وتوظيف الشباب في القطاع الخاص، كما أسدى لهم العديد من النصائح التي تسهم في تقرير مصيرهم المهني وأفضل السبل لتطوير المهارات والقدرات الشخصية بهدف التأهيل الناجح لدخول سوق العمل، وضمان التطور في المسار الوظيفي. أكد العبلاني أهمية توفير بيئة عمل إيجابية تفضي إلى النمو الشخصي والمهني، وشدد على أن ثقافة المؤسسات وقيمها تلعب دوراً مهماً في خلق بيئة عمل إيجابية تغذي الإبداع والابتكار والعمل الجماعي. ثم ناقش مدير عام الموارد البشرية للمجموعة سبل التطوير وفرص الإرشاد ومسارات التقدم الوظيفي التي تتضمن رفاهية الموظفين ودعم التوازن بين العمل والحياة، والذي يعد ضرورياً للنمو الوظيفي والنجاح على المدى الطويل. وقال العبلاني خلال حواره مع الشباب: «إن الوطني لديه جينات تتسم بالتطور والنمو اللامحدود وهو يستهدف دائماً أفضل المواهب والكفاءات التي لديها نفس الجينات وتسعى لتحقيقه وتعمل على بناء مسيرة مهنية ناجحة من خلال التطور المستمر وبذل مجهود مضاعف، لا سيما وأن العمل في القطاع الخاص يتسم بالتنافسية الشديدة ويحتاج إلى تعزيز المهارات بصورة مستمرة لمواكبة التطورات الرقمية التي نشهدها كل يوم». وأضاف أن قوة القطاع الخاص تسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الكويتي وتعزز وقوفه على أرض صلبة بفضل تنوع مصادر الدخل، وفي هذا الإطار فإن الوطني باعتباره أكبر مؤسسات القطاع الخاص في الكويت يدعم كافة مبادرات وخطط التنمية لحكومة الكويت ومن أبرزها توظيف العمالة الوطنية الماهرة وتقديم كل أوجه الدعم لهم لبناء مستقبل وظيفي مستدام.