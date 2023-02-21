عبد الوهاب الوزان: الكويت تعاني إفراطاً في الجرعة السياسية على القرار الاقتصادي

مال وأعمال

واصل رجل الأعمال وزير التجارة والصناعة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الاسبق عبدالوهاب الوزان، في الحلقة الثانية من لقائه مع «النهار» وضع يده على اختلالات الاقتصاد الكويتي والازمات الحادة التي تهدده، مؤكدا ان الكويت تعاني افراط الجرعة السياسية التي طغت على القرار الاقتصادي وانه لابد من ان يكون هناك مشروع وطني استراتيجي للاصلاح الاقتصادي يستهدف مصلحة الكويت العليا ويتعلق بمستقبلها.

واكد عبدالوهاب الوزان انه مطلوب اتخاذ قرارات غير شعبية بالغة الصعوبة تتطلب قدراً كبيراً من المصارحة والمغامرة السياسية الجريئة ومن المهم أن يقود الاصلاح حكومة قوية تتمتع بهوية اقتصادية مهمتها الاصلاح، خاصة ان الوضع الاقتصادي حرج ما يجعل الاصلاح الجذري شرط بقاء ووجود لا مجرد خيار يمكن تأجيله.

وشدد عبدالوهاب الوزان على ان الكويت ينقصها القرار الجريء ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وانه لابد من الدولة العمل على معالجة وضع التعليم والصحة والطرق واصلاح كل ما يهم المواطن الكويتي.

واشار عبدالوهاب الوزان الى ان مقترحات عدد من أعضاء مجلس الأمة بإسقاط القروض يكتنفها الكثير من الغموض من حيث القروض المقصودة خاصة اذا عرفنا ان كلفة اسقاط القروض الاستهلاكية والمقسطة وبنك التسليف والادخار تبلغ 7 مليارات دينار، لافتا الى انه لا توجد في الكويت أزمة في سداد القروض الاستهلاكية التي ترهق المواطنين تحت أعباء أقساطها وفوائدها.

وذكر عبدالوهاب الوزان ان هناك 8 اثار سلبية لاسقاط القروض وهي نشر روح الاتكالية والتهاون في القيم والالتزامات بين المواطنين وإحداث قفزة في الدخول المتاحة للإنفاق لدى المواطنين مما يؤدي الى تسارع في الضغوط التضخمية وتداعياتها، كما ان إسقاط القروض سيدفع أغلبية المواطنين إلى التمادي في اللجوء إلى الاقتراض، لافتا الى ان إسقاط القروض فيه إخلال واضح بمبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين. فهذا المقترح يجرح مبدأ العدالة بين المقترضين وغيرهم.

واكد عبدالوهاب الوزان انه ليس من المنطق أو العدل أن نقيس مقترح إسقاط الديون اليوم بتدخل الدولة وإسقاط القـروض الاستهلاكيـة عـام 1991. فهذا الأخير تم في إطار الجهود الرامية إلى إزالة آثار الاحتلال الغاشـم، وعملاً بالمــادة 25 من الدستور، كما ان إقرار مقترح إسقاط القروض يعني استمراراً في النهج المالي والسياسي الذي ساد مرحلة طويلة سابقة وساهم إلى حدٍ بعيد في الاختلالات الهيكلية الأساسية بالاقتصاد الكويتي، وفي إيجاد مجتمع استهلاكي منخفض الإنتاجية، يعتمد على ريع النفط والإنفاق العام، ومشددا على ان إسقاط القروض سيؤدي إلى شرخ جسيم في هياكل توظيف الأموال لدى وحدات الجهاز المصرفي والمالي التي أعيد بناؤها وتعزيزها بتكلفة عالية بعد الاحتلال الغاشم.

واوضح عبدالوهاب الوزان انه يجب على الحكومة انشاء صندوق لمعالجة قروض المتعثرين والغير قادرين على الالتزام بالسداد، ويسهم فيه الدولة ورجال الأعمال والخير لمعالجة هذه الحالات الصعبة، مشيرا الى انه يجب ايضا ان تكون هناك معالجة لوضع التعليم والصحة والطرق وما يهم المواطن الكويتي.

وقال عبدالوهاب الوزان ان غرفة التجارة أولت أهمية خاصة بالشباب وذلك من خلال تهيئتهم وتدريبهم للانضمام لسوق العمل، فأنشأت مركز عبدالعزيز حمد الصقر لتدريب كوادر القطاعين العام والخاص وانشاء مركزاً لأصحاب الأعمال. ونصح عبدالوهاب الوزان الشباب بالعمل الحر وخوض ضمار القطاع الخاص والاحتكاك بذوي الخبرة والالتزام بالمبادئ والأمانة في العمل مؤكدا ان العمل الحر له رحيق وطعم خاص لا يعرفه إلا من جربه وخاض في غماره، كما ان المشروعات الصغيرة من أهم روافد عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، موضحا انه لا بد من خلق فرص عمل للشباب حديثي التخرج في القطاع الخاص وتقديم الحوافز لهم لتشجعيهم.

ورأى عبدالوهاب الوزان ان هناك 9 قرارات مهمة لو عاد بي الزمن كنت اتمنى اتخاذها وهي معالجة التركيبة السكانية، العمالة السائبة، تقليص خدم المنازل، زيادة العمالة بالقطاع الخاص، تقليل الحوافز بالقطاع العام وزيادتها بالخاص، معالجة ووقف الهدر المالي الحكومي، تخصيص المرافق العامة للدولة والخدمات، الاهتمام بالتعليم في جميع مراحله وكذلك الاهتمام بالمرافق الصحية.

وفيما يلي نص الجزء الثاني من لقاء رجل الاعمال والوزير الاسبق عبدالوهاب الوزان مع «النهار» أضرار إسقاط القروض

كثير من القضايا طرحت مثل إسقاط القروض وكان للغرفة رأي فيها، هل ترى تلك المطالب «شعبوية» أم «مستحقة»؟

أولاً لا بد لنا من تعريف معنى القرض فهناك القرض الاستهلاكي وهو القرض الذي يقدم للعميل لشراء احتياجاته الشخصية أو لتغطية نفقات التعليم والعلاج، ولا تتجاوز قيمة هذا القرض خمسة عشر أمثال الراتب أو الدخل الشهري بحد أقصى 15 ألف دينار، ويجب سداده على أقساط خلال مدة لا تزيد على خمس سنوات. علماً أن الفوائد المترتبة على القرض الاستهلاكي تخصم سلفاً من مبلغ القرض. وبالتالي، لا يمكن الحديث عن إرهاق العميل برفع سعر الفائدة.

أما القرض المقسط فهو الذي يقدم للعميل لأغراض غير تجارية، ويسدد أيضاً على أقساط شهرية خلال مدة لا تتجاوز 15 عاماً. ويجب ألا يتجاوز مجموع القروض الاستهلاكية والمقسطة للعميل الواحد 70 ألف دينار، كما يجب ألا يتجاوز مجموع القسط الشهري للقروض الاستهلاكية والمقسطة المقدمة لعميل واحد نسبة 50% من راتبه أو دخله الشهري.

- سجلت أرصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة التي قدمتها وحدات القطاع المصرفي والمالي (البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي) ارتفاعاً من مليارات دينار نهاية عام 1996، إلى 2.6 مليار نهاية عام 2002، ثم إلى 4.4 مليارات في نهاية يونيو 2006. من أصلها حوالي 3.9 مليارات لمقترضين كويتيين، منها 1207 ملايين للقروض الاستهلاكية والباقي للقروض المقسطة.

- الواقع أن مقترحات عدد من السادة أعضاء مجلس الأمة بإسقاط القروض يكتنفها الكثير من الغموض من حيث القروض المقصودة وشمولها. فإذا كان المقصود هو إسقاط القروض الاستهلاكية المقدمة من وحدات الجهاز المصرفي والمالي فستكون التكلفة 1.2 مليار كما رأينا، أما إذا أضفنا القروض المقسطة التي تقدمها هذه الوحدات فيرتفع الرقم إلى 3.9 مليارات. وإذا ما تكلمنا عن قروض بنك التسليف والادخار (الذي لا يخضع لرقابة بنك الكويت المركزي)، وقروض شركات السيارات والأثاث والأدوات الكهربائية... فإن التكلفـة سترتفع إلى قرابة 7 مليارات دينار.

- وصل حجم القروض الاستهلاكية المقدمة للكويتيين من وحدات الجهاز المصرفي والمالي المحلية إلى 1207 ملايين د.ك موزعة على 303473 قرضاً. (علماً أن هذا العدد من القروض يعود إلى ما يتراوح بين 100 ألف و150 ألف مقترض) ومن أصل هذا العدد هناك 181000 قرض لا يزيد مبلغ الواحد منها على أربعة آلاف دينار، و75000 قرض تتراوح مبالغها بين أربعة آلاف وسبعة آلاف دينار. ويبلغ عدد القروض المتعثرة 8864 قرضاً (تعود إلى حوالي 3000 مقترض) إجمالي رصيدها 42.3 مليون دينار، أي ما يعادل 2.9% من إجمالي عدد القروض و3.5% من إجمالي حجم أرصدتها. وهاتان نسبتان منخفضتان بكل المعايير.

- إذن، ليس في الكويت أزمة في سداد القروض الاستهلاكية ترهق المواطنين تحت أعباء أقساطها وفوائدها. خاصة عندما نذكر أن المواطن الكويتي لا يدفع ضريبة دخل، ويتمتع بالكهرباء والماء والعديد من السلع الأساسية بأسعار مدعومة. وأنه قد نال عامي 2004 و2006 منحتين أميريتين إجمالي تكلفتهما 410 ملايين د.ك. وأنه تم إسقاط الفوائد عن المتقاعدين بمبلغ 450 مليون دينار وزيدت الرواتب في عام 2005 بقيمة 410 ملايين دينار سنوياً. كما أقرت عامي 2005 و2006 كوادر وبدلات وعلاوات تصل تكلفتها السنوية إلى 203 ملايين دينار، والغريب اللافت فعلاً هو أن هذه الزيادات كلها قد اقترنت بارتفاع كبير في نسبة نمو القروض الاستهلاكية والمقسطة كما رأينا.

- وفي سنة 2022 – 2023 صرح البنك المركزي الكويتي ووزير المالية بأن القروض كلها الاستهلاكية والمقسطة تبلغ قيمتها ما يزيد على 14 مليار دينار.

8 آثار سلبية لإسقاط القروض

الآثار المترتبة على إسقاط القروض:

- نشر روح الاتكالية والتهاون في القيم والالتزامات بين المواطنين.

- إحداث قفزة في الدخول المتاحة للإنفاق لدى المواطنين، الأمر الذي سيؤدي إلى تزايد واضح في الطلب على السلع والخدمات ينجم عنه تسارع في الضغوط التضخمية وتداعياتها.

- إسقاط القروض سيدفع أغلبية المواطنين إلى التمادي في اللجوء إلى الاقتراض لقناعتهم بعدم ضرورة الالتزام بالسداد. فيقترض من لا يحتاج إلى قرض أو يقترض غيره بمستويات تفوق حاجته. مع ما يعنيه ذلك من تأثير سلبي في كفاءة المعاملات المالية وعلى تخصيص الموارد.

- ويذكر في هذا الصدد، أن استبياناً لإحدى الصحف الكويتية شمل عينة من مختلف المحافظات، كشف عن أن 78% من أفراد العينة سيجددون أو يفكرون في تجديد الاقتراض إذا ما أُسقطت القروض.

- الواقع أن إسقاط القروض فيه إخلال واضح بمبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين. فهذا المقترح يجرح مبدأ العدالة بين المقترضين وغيرهم، وبين المقترضين أنفسهم تبعاً لاختلاف مصدر قروضهم من جهة، وتبعاً لقيمة قروضهم من جهة أخرى.

- ليس من المنطق أو العدل أن نقيس مقترح إسقاط الديون اليوم بتدخل الدولة وإسقاط القـروض الاستهلاكيـة عـام 1991. فهذا الأخير تم في إطار الجهود الرامية إلى إزالة آثار الاحتلال الغاشـم، وعملاً بالمــادة 25 من الدستور التي تنص علـى أن تكفل الدولـة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامـة.

- إقرار مقترح إسقاط القروض يعني استمراراً في النهج المالي والسياسي الذي ساد مرحلة طويلة سابقة فأضعف أثر وفائدة الطفرة المالية الأولى. وهو النهج الذي ساهم إلى حدٍ بعيد في الاختلالات الهيكلية الأساسية بالاقتصاد الكويتي، وفي إيجاد مجتمع استهلاكي منخفض الإنتاجية، يعتمد على ريع النفط والإنفاق العام.

- سيؤدي إسقاط القروض إلى شرخ جسيم في هياكل توظيف الأموال لدى وحدات الجهاز المصرفي والمالي التي أعيد بناؤها وتعزيزها بتكلفة عالية بعد الاحتلال الغاشم، وأصبحت اليوم تحتل مكانة مميزة إقليمياً وعالمياً.

نحن مع معالجة قروض المتعثرين وغير القادرين على الالتزام بالسداد، لذلك على الحكومة انشاء صندوق لهذه الفئة تسهم فيه الدولة ورجال الأعمال والخير لمعالجة هذه الحالات الصعبة.

ونحن أيضاً مع معالجة وضع التعليم والصحة والطرق وما يهم المواطن الكويتي.

إفراط الجرعة السياسية

هل تتفق مع وجهة النظر القائلة بأن الكويت ينقصها القرار أم تنقصه الإمكانات؟

«الإصلاح الاقتصادي: كلام مكرر، وقرار مؤجل» بهذا العنوان عقدت الغرفة مؤتمراً اقتصادياً كبيراً سابقاً في عام 2007، وهذا المؤتمر أصدر توصياته قبل تكليف توني بلير بإجراء دراسته، وفي الحقيقة أن الكويت تعاني من افراط الجرعة السياسية، حيث طغت فيه السياسة على القرار الاقتصادي حتى انحرفت فيه عن الحصافة والصواب، يصبح الحديث الصادق والصريح عن العلاقة بين السياسة والاقتصاد بمثابة واجب وطني والتزام أخلاقي – فليس غريباً أن نتحدث عن السياسة في معرض البحث عن مخرج من المأزق الاقتصادي، بل الغريب ألا نفعل.

ومن المهم أن يقود الاصلاح حكومة قوية تتمتع بهوية اقتصادية تتفق مع مهمتها الاصلاحية ويعوق الضعف الشديد في كفاءة الإدارة العامة وعلى جميع المستويات جهود الاصلاح ويحبطها.

لا شك أن الوضع الاقتصادي الكويتي في وضع حرج ما يجعل الاصلاح الجذري شرط بقاء ووجود، لا مجرد خيار نملك تأجيله أو البحث عن بديل له.

فالاصلاح الاقتصادي مشروع وطني ولا بد من الوصول الى القرار السياسي اللازم لإعلان وتنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي باعتباره مشروعاً وطنياً استراتيجياً يستهدف مصلحة الكويت العليا، ويتعلق بمستقبلها وبمستوى معيشة أبنائها وأجيالها، كما يرتبط بأمنها الخارجي والاجتماعي والسياسي.

ومشروع وطني بهذه الأهمية المصيرية يقتضي اتخاذ قرارات غير شعبية بالغة الصعوبة، يتطلب اصدارها وتنفيذها قدراً كبيراً من المصارحة والمغامرة السياسية الجريئة، كما يتطلب وعياً شعبياً يرتفع إلى مستوى التحدي.

في ديسمبر 2020 أصدرت غرفة تجارة وصناعة الكويت ورقة بعنوان «إن وطننا في خطر» دعت فيها إلى أن يحظى الشأن الاقتصادي بالأولوية المطلقة من اهتمام الحكم والحكومة ومجلس الأمة.

الكويت ينقصها القرار الجريء، ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب فالكويت بفضل الله تمتلك من الامكانات المادية والامكانات البشرية.

الشباب.. مستقبل الكويت

الشباب هم مستقبل الكويت وحاضره، هل تنصحه بالعمل الحر أم بالوظيفة الحكومية؟

نصيحتي للشباب الاتجاه للعمل الحر وخوض غمار القطاع الخاص والاحتكاك بذوي الخبرة والالتزام بالمبادئ والأمانة في العمل، فالعمل الحر له رحيق وطعم خاص لا يعرفه إلا من جربه وخاض في غماره.

لذا لا بد لهم من خوض تجربة المشروعات الصغيرة والتي هي من أهم روافد عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم بشكل عام والدول النامية بشكل خاص وذلك باعتبارها منطلقا أساسيا لزيادة الطاقة الإنتاجية والمساهمة في تحسين متوسط دخل الفرد وتقليص حجم البطالة والحد من التضخم الوظيفي وتقليل أعباء الموازنة الذي يشكل أهم الأعباء التي تتحملها الدولة في موازنتها وكذلك في تعزيز طموحات الشباب وتمكينهم من مواجهة الأوضاع الاقتصادية المتغيرة.

لذا لا بد من خلق فرص عمل للكم الهائل من الشباب الحديثي التخرج في القطاع الخاص وتقديم الحوافز لهم لتشجعيهم على خوض غمار القطاع الخاص بدلاً من الاتجاه فقط للقطاع الحكومي بسبب الفرق الكبير في الحوافز بين القطاعين.

والتي ترجح كفة القطاع الحكومي (وخاصة النفطي) وتجعله مسيطراً بشكل ملحوظ.

ولقد أولت الغرفة أهمية للشباب وذلك من خلال تهيئتهم وتدريبهم للانضمام لسوق العمل، فأنشأت مركز عبدالعزيز حمد الصقر لتدريب كوادر القطاعين العام والخاص كافة، علاوة على إنشائها مركزاً لأصحاب الأعمال التي تقدم خدمات معرفية، وخدمة الردّ الهاتفي وغيرها من الخدمات.

وتتكفل الغرفة كل سنة بتكاليف بعثة 5 طلاب لنيل الماجستير ضمن تخصصات محددة.

أريد أن أنوه إلى أن أغلب ما جاء في هذا اللقاء من أدبيات ومن أرشيف غرفة تجارة وصناعة الكويت.

9 قرارات مهمة لو عاد بي الزمن كنت أتمنى اتخاذها

-1 معالجة التركيبة السكانية.

-2 معالجة العمالة السائبة.

-3 تقليص خدم المنازل.

-4 زيادة العمالة بالقطاع الخاص.

-5 تقليل الحوافز بالقطاع العام وزيادتها بالخاص.

-6 معالجة ووقف الهدر المالي الحكومي.

-7 تخصيص المرافق العامة للدولة والخدمات.

-8 الاهتمام بالتعليم في جميع مراحله.

-9 الاهتمام بالمرافق الصحية.