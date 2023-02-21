النائب الأول زار معرض الدفاع الدولي

وطن النهار

انطلقت امس (الاثنين) في أبوظبي فعاليات معرض الدفاع الدولي (آيدكس 2023) بدورته الـ16 ومعرض الدفاع البحري (نافدكس 2023) بدورته السابعة بمشاركة نحو 1350 شركة من 65 دولة ويستمران خمسة أيام.

وحضر حفل افتتاح المعرضين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد والوفد المرافق له الذي يزور أبوظبي تلبية لدعوة نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وزير الدفاع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

ويعد معرض الدفاع الدولي (آيدكس) أحد أهم المعارض على مستوى العالم وأكبرها على مستوى المنطقة حيث تنظم نسخة 2023 من المعرض الاحتفاء بمرور 30 عاما على انطلاقه وتشارك فيه أكثر من 1350 شركة محلية وعالمية من 65 دولة حول العالم.

ويشارك في معرض (آيدكس 2023) دول عدة جديدة وللمرة الأولى هي أوزبكستان وأيرلندا ونيجيريا ومونتينيغرو وليتوانيا وبنغلادش وكولومبيا وموناكو. وتتميز نسخة هذا العام بالعديد من المبادرات التي تقام لأول مرة والتي تسهم في تعزيز مكانة الحدث الأبرز عالميا في قطاع الصناعات الدفاعية.

وتشهد الدورة الحالية من معرض (نافدكس) ارتفاع عدد الشركات العارضة بنسبة 206 في المئة كما تشارك العديد من القطع والسفن البحرية من سبع دول هي باكستان والبحرين وبريطانيا وإيطاليا والصين والهند إضافة إلى الإمارات.

