«عمومية الصحافيين» اعتمدت التقريرين المالي والإداري

وطن النهار

اعتمدت الجمعية العمومية العادية لجمعية الصحافيين الكويتية بالإجماع اعتماد التقريرين الإداري والمالي لمجلس الإدارة عن عام 2021 واعتماد الميزانية التقديرية لعام 2022 ومكتب البزيع وشركاهم لتدقيق الحسابات لعام 2022 في الاجتماع الذي انعقد مساء يوم الخميس الموافق 16 فبراير 2023 بمقر الجمعية المؤقت في منطقة الشويخ الصناعية شارع الصحافة.

وقد حضر عن الجمعية عدنان الراشد – رئيس الجمعية وجاسم كمال – أمين السر ودهيران أبا الخيل المطيري – أمين الصندوق وأعضاء مجلس الإدارة الزميل عويد عايد العنزي والزميل عبدالرحمن يوسف العليان والزميلة رابعة حسين مكي الجمعة وحضر من وزارة الشؤون الاجتماعية بدور بوناشي - قانونية في قسم الجمعيات المهنية وهادي العجمي – المنسق الإداري وسعد الصاهود قانوني في قسم الجمعيات المهنية وشفية محمد العجمي-إدارية في قسم الجمعيات التعاونية والاجتماعية وسارة جاسم المطيري – مساعد مشرف كتبة حسابات وفوزية شعوان العتيبي – باحث أول اجتماعي في قسم الجمعيات المهنية ومهدي بوشهري – مساعد منسق إداري في الجمعيات المهنية وأمل محمد محمود – صائغ برامج ورغد خليفة – كاتب قانوني وهيام خلف العنزي – سكرتير مدير إدارة الجمعيات الأهلية وهناء يوسف الشرع – مشرف كتبة الحسابات وحضر مندوب مكتب البزيع لتدقيق الحسابات أحمد عبد الكريم.

وتقدم رئيس جمعية الصحافيين الكويتية وأعضاء مجلس إدارة الجمعية بالشكر لأعضاء الجمعية العمومية على ثقتهم بمجلس الإدارة واعتمادهم التقريرين الإداري والمالي ولوزارة الشؤون الاجتماعية على حسن تعاونهم ولأعضاء مجلس إدارة الجمعية والجهاز الإداري على جهودهم خلال الفترة الماضية.

