موظفو «الأوقاف»: «زيادة» ساعات العمل ظالم

وطن النهار

اعتصم عدد كبير من موظفي وموظفات وزارة الاوقاف بعد تطبيق زيادة ساعات الدوام على الموظفين والموظفات بقطاع شؤون القرآن والدراسات الإسلامية والذي دخل حيز التنفيذ صباح امس، حيث اعلنوا رفضهم القاطع للقرارات التي وصفوها بـالظالمة على حد تعبيرهم والتي تستهدف الموظفين وانتاجيتهم، خاصة العاملين في خدمة القرآن الكريم بمختلف دُوره. وبدأت الأوقاف تطبيق قرار وكيل الوزارة بتحديد ساعات العمل الصباحية والمسائية، والتي على ضوئها زادت ساعات الدوام وتأثر بها بشكل مباشر العاملون في قطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية، فيما وجهت الإدارات المعنية في الوزارة تعميما لموظفيها للالتزام بساعات العمل الجديدة، والذي يخص المعينين فقط، بحيث تتوافق مع ساعات العمل المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية، وهو الأمر الذي اعتصم الموظفون والموظفات بسببه.

وأوضحت التعميمات الصادرة في إدارات قطاع الدراسات الإسلامية وعلوم القرآن الكريم، أن الدوام يبدأ في «الفترة الصباحية بين الساعة 7 و7:30 صباحا، على أن تكون فترة التأخير من الساعة 7:31 إلى 9 صباحا، وبصمة الخروج تكون بين الساعة 2 و2:30 مساء، على أنه بعد 105 دقائق تأخير يتم خصم ربع يوم على الموظف.

وفيما يخص الدوام المسائي تكون بصمة الدخول بين الساعة 2 و2:30 مساء، على أن تكون فترة التأخير من الساعة 2:31 إلى 4 مساء، وبصمة الخروج تكون بين الساعة 9 و9:30 مساء، على أنه بعد 105 دقائق تأخير يتم خصم ربع يوم على الموظف. ويكون السماح للموظفين من النساء بالانصراف قبل موعد انتهاء الدوام بربع ساعة، ولا يشمل ذلك من لديهم تخفيف نهاية الدوام.

