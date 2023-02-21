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«الفنية الكويتية - العراقية المشتركة» عقدت اجتماعها الخامس في بغداد


التقى نائب وزير الخارجية منصور العتيبي وكيل وزارة الخارجية للشؤون القانونية في وزارة الخارجية العراقية عمر البرزنجي وذلك بمناسبة زيارته الرسمية إلى جمهورية العراق الشقيقة.
تم خلال اللقاء بحث أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها وتعزيزها على كل الأصعدة.
وعقدت اللجنة الفنية الكويتية - العراقية المشتركة اجتماعها الخامس في العاصمة العراقية بغداد. وقد ترأس الجانب الكويتي نائب وزير الخارجية منصور العتيبي في حين ترأس الجانب العراقي المستشار الدكتور عثمان العبودي. وقد تضمن الاجتماع مواصلة الحوار المشترك في الجوانب الفنية والقانونية لترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة (162). وقد اتفق الطرفان على مواصلة الحوار البناء بين الجانبين في إطار تعزيز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين.


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