الخدمة المدنية: عودة المنقولين إلى جهات عملهم الأصلية

وطن النهار

أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية عصام الربيعان أن الديوان أصدر تعميما بالتنبيه على جميع الجهات الحكومية بالتقيد بقرار مجلس الوزراء بوقف شغل الوظائف الإشرافية، مؤكداً على هذه الجهات بضرورة سحب جميع القرارات التي صدرت من ذلك التاريخ واعتبارها كأن لم تكن بما في ذلك الموافقات التي صدرت في 2023/1/19 قبيل استقالة الحكومة ولكن لم تصدر قراراتها إلا بعد تاريخ 2023/1/23 وعدم اتخاذ أي إجراءات أو إصدار أي قرارات تتعارض مع قرار الوقف المشار إليه. وقال رئيس الديوان في بيان صحافي: فور صدور قرار مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 2023/2/6 في شأن ضرورة الالتزام بوقف شغل الوظائف الإشرافية بجميع الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، أياً كانت وسيلة شغل هذه الوظائف ندباً كلياً أو تعييناً أو نقلاً أو ترقية إليها، فضلاً عن وقف النقل والندب أو تمديده خارجياً بين الجهات المختلفة مع وقف الإعارة وتمديدها بين الجهات المختلفة داخل البلاد وذلك اعتباراً من تاريخ 2023/1/23 حتى إشعار آخر وإلغاء كل ما يخالف هذا القرار؛ بادر ديوان الخدمة المدنية على الفور بإصدار تعميمه رقم (2) لسنة 2023 بالتنبيه على كل الجهات الحكومية بالتقيد بقرار مجلس الوزراء، مؤكداً على هذه الجهات بضرورة سحب جميع القرارات التي صدرت من ذلك التاريخ واعتبارها كأن لم تكن بما في ذلك الموافقات التي صدرت في 2023/1/19 قبيل استقالة الحكومة ولكن لم تصدر قراراتها إلا بعد تاريخ 2023/1/23 وعدم اتخاذ أي إجراءات أو إصدار أي قرارات تتعارض مع قرار الوقف المشار إليه.

وأضاف الربيعان أن مراقبي شؤون التوظف بديوان الخدمة المدنية يقومون بالتأكد من إتمام سحب جميع القرارات المشار إليها التي تقع من ضمن الفترة التي حددها قرار مجلس الوزراء وعودة المنقولين أو المنتدبين إلى جهات عملهم الأصلية وكذلك سحب قرارات التعيين بالوظائف الإشرافية التـي تـمـت خلال ذات الفترة وعودة كل الفئات المشمولة بالقرار إلى أوضاعهم الوظيفية قبل التاريخ المشار إليه.

