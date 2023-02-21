«الكهرباء»: تطوير وتمويل مشاريع الموارد البيئية

وطن النهار

شاركت وزيرة الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتورة أماني بوقماز على رأس وفد رسمي كويتي في الملتقى العربي للمياه الذي انطلق في دبي يوم امس تحت عنوان (الموارد المائية غير التقليدية.. فرص الاستثمار)، برعاية جامعة الدول العربية ومشاركة وزارات المياه العربية. وتهدف مشاركة الكويت في هذا الملتقى إلى المساهمة في توفير فرص استثمار جديدة والبحث عن حلول عملية لتطوير وتمويل مشاريع الموارد البيئية غير التقليدية المستقبلية وإلى بناء شراكات جديدة مع أصحاب المصلحة ذوي الاهتمامات المشتركة في هذا المجال، ويستمر الملتقى لمدة ثلاثة أيام يسلط الضوء على أربعة محاور رئيسة تتمثل في أطر الحوكمة الفعالة وفرص الاستثمار والتكنولوجيا الذكية ومجالات التمويل والابتكارات سعيا لتنفيذ المشروعات الخضراء في مجال الموارد المائية غير التقليدية ودعم خطط الحكومات للاستثمار والتمويل في تنفيذ المشروعات.

ويتبنى الملتقى نهجا جديدا مبتكرا من حيث المحتوى والبرنامج وطرق إدارة الجلسات التي تقوم على الحوار بين الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات المالية وأيضا ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني إضافة الى مراكز البحث العلمي، الى جانب أن الملتقى من شأنه أيضا تشجيع التفاعل التشاركي بين مختلف فئات أصحاب المصلحة ما يسمح بالتعبير عن آرائهم ومشاركة خبراتهم واستكشاف فرص ريادة الأعمال الواعدة في قطاع الموارد المائية غير التقليدية.

