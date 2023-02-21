loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

رفع 11 بقالة متنقلة و7 عربات «فودترك» مخالفة في الجهراء


قال مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق في فرع بلدية محافظة الجهراء محمد الجبعة، أن الإدارة نفذت جولة ميدانية لرفع كل ما يشوه المنظر الجمالي والحضاري ويعمل على إشغال الطريق في المحافظة.
وأوضح أن الجولة أسفرت عن رفع 11 بقالة متنقلة بالاضافة الى 7 عربات «فودترك» مخالفة خلال جولتهم في مناطق المحافظة وقد تم إرسالهم إلى موقع حجز البلدية.
وأكد الجبعة مواصلة مراكز النظافة وإشغالات الطرق جولاتهم الميدانية لرصد ومتابعة المخالفين للأنظمة واللوائح المعمول بها في البلدية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة