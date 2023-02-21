رفع 11 بقالة متنقلة و7 عربات «فودترك» مخالفة في الجهراء

وطن النهار

قال مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق في فرع بلدية محافظة الجهراء محمد الجبعة، أن الإدارة نفذت جولة ميدانية لرفع كل ما يشوه المنظر الجمالي والحضاري ويعمل على إشغال الطريق في المحافظة.

وأوضح أن الجولة أسفرت عن رفع 11 بقالة متنقلة بالاضافة الى 7 عربات «فودترك» مخالفة خلال جولتهم في مناطق المحافظة وقد تم إرسالهم إلى موقع حجز البلدية.

وأكد الجبعة مواصلة مراكز النظافة وإشغالات الطرق جولاتهم الميدانية لرصد ومتابعة المخالفين للأنظمة واللوائح المعمول بها في البلدية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

