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وطن النهار

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ضبط شخص يُصنِّع دواء دون ترخيص

مشعل عبدالله
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الثلاثاء 21 فبراير 2023

تمكن رجال مباحث شؤون الاقامة من ضبط 6 مخالفين لقانون الإقامة في العاصمة والفروانية، وتم ضبط شخص بالتعاون مع جهات الدولة المعنية يقوم بتصنيع دواء من غير ترخيص ومزاولة مهنة الطب والصيدلة، حيث تمت مخالفاته من قبل وزارة الصحة واغلاق الموقع من قبل وزارة التجارة والصناعة. و ذكرت إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية ان المتابعة الأمنية والحملات المستمرة للإدارة العامة لمباحث شؤون الاقامة أسفرت عن ضبط (6) مخالفين لقانون الإقامة والعمل في محافظتي العاصمة والفروانية، كما تمكنت من ضبط شخص بالتعاون مع جهات الدولة المعنية يقوم بتصنيع دواء من غير ترخيص ومزاولة مهنة الطب والصيدلة، حيث تم اتخاذ اللازم بحقه وتحرير (8) مخالفات من قبل وزارة الصحة واغلاق الموقع من قبل وزارة التجارة والصناعة، وتمت احالة المضبوطين الى جهات الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقهم.


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