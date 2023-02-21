الغياب الحكومي.. لـ«الدستورية»

الأولى

أعلنت النائب د. جنان بوشهري تقديم طعن مباشر أمام المحكمة الدستورية على الفقرة الثالثة من المادة 25 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، والمتعلقة بغياب الوزراء عن الجلسات، موضحة أن هذه الفقرة تستثني الوزراء من العقوبات حال تغيبهم عن جلسات مجلس الأمة وتقتصر هذه العقوبات على النواب المنتخبين فقط. وقالت بوشهري: استخدمت حقي الدستوري في اللجوء للمحكمة الدستورية بعد أن عطلت الحكومة جلسات مجلس الأمة لأكثر من شهر وتسببت بتعليق الأدوات الدستورية الرقابية والتشريعية، وتسببت بأضرار جسيمة للوطن والمواطنين.

وأضافت: حضور الجلسات واجب دستوري على الحكومة لأن المادة 116 من الدستور أوجبت على الحكومة أو من يمثلها حضور جلسات مجلس الأمة، والهدف من هذا النص ليس تحقيق النصاب في الجلسات لأن النصاب يقوم على أساس عددي وليس على أساس نوعي بحسب فهمي وقناعتي في تفسير النصوص.

وذكرت أن الواجب الدستوري يقع على الحكومة أياً كانت صفتها وشكلها القانوني سواء كانت حكومة قائمة أو حكومة تصريف العاجل من الأمور، وعموما الحكومة واجباتها ثابتة أمام الدولة والمواطنين لا تتغير بتغير صفتها.

وأشارت إلى أنه لا عدالة ولا مساواة في أن يعاقب النائب المنتخب على غيابه عن الجلسات، بينما لا يحاسب الوزير حال تخليه عن واجبه الدستوري في حضور جلسات مجلس الأمة ويتسبب في تعطيل هذه الجلسات وتعطيل مرفق مجلس الأمة وشلل لمصالح الدولة والمواطنين، موضحة أن الأصل هو أن يؤدي النواب سواء كانوا منتخبين أو وزراء أعمالهم بالأمانة والصدق التزاما بالقسم الدستوري، والالتزامات الموكلة إليهم لأن النائب مؤتمن في تمثيل الشعب والوزير مؤتمن في تمثيل رئاسة الدولة لخدمة الشعب.

وأفادت بوشهري بأن الطعن الدستوري الذي تقدمت به يمنع الوقوع في إشكال دستوري مستقبلا حال انعقاد جلسات مجلس الأمة وتعمد الوزراء الغياب عن الجلسات وعدم تنفيذ واجباتهم الدستورية، حتى يتم إسقاط الاستثناء الوارد في المادة 25 من اللائحة الداخلية، وإذا كنا مؤمنين بصحة انعقاد الجلسات بدون حضور الحكومة فيجب ألا نفتح بابا للحكومة يمكنها من الهروب من الاستحقاقات الدستورية والنيابية والوطنية وعدم حضور هذه الجلسات.

من جهة أخرى، وجَّه رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون سؤالاً إلى جميع الوزراء في شأن التعيينات مطالبا موافاته بكشف يبين أعداد الموظفين غير الكويتيين وجنسياتهم وتخصصاتهم العاملين في الوزارات والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة وأي جهة خارجية تابعة، بما في ذلك أيضاً من يعملون لدى الوزارات أو أي جهة من الجهات التابعة لكم عن طريق التعاقد مع أي طرف يقوم بتزويد الوزارات بهؤلاء الموظفين غير الكويتيين وأعدادهم وجنسياتهم وتخصصاتهم.