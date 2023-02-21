الثلاثاء 21 فبراير 2023 ,1 شعبان 1444
رقم العدد:
4823
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
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اقتصاد
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جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
وطن النهار
وطن النهار
آراء
مال وأعمال
مال وأعمال
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
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دوليه
إضاءات
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«الأمم المتحدة»: خذلنا السوريين في عمليات الإغاثة... العجب لو لم تخذلوهم !
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