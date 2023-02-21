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نقلها الأمير تركي بن محمد آل سعود

رسالة لسمو ولي العهد من محمد بن سلمان


استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح امس صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية والوفد المرافق، حيث نقل لسموه رسالة شفوية من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية.
هذا وقد حمله سموه تحيات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وتحياته لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية، سائلا سموه المولى تعالى أن ينعم على المملكة العربية السعودية وشعبها بمزيد من التطور والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة لأخيه خادم الحرمين الشريفين.


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