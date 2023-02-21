«الخدمة المدنية»: عودة المنقولين إلى جهات عملهم

الأولى

أعلن ديوان الخدمة المدنية أنه سحب جميع قرارات النقل والندب والاعارة للموظفين الصادرة بعد تاريخ 19 يناير الماضي وكأنها لم تكن.

وأكد رئيس الديوان عصام الربيعان أن تعميما بالتنبيه صدر لجميع الجهات الحكومية بضرورة التقيد بقرار مجلس الوزراء بوقف شغل الوظائف الإشرافية، مؤكداً عليها سحب جميع القرارات الصادرة قبيل استقالة الحكومة وكذلك الصادرة بعد قبول الاستقالة في 23 من يناير الماضي.

وقال الربيعان: إن مراقبي شؤون التوظيف بديوان الخدمة المدنية يقومون بالتأكد من إتمام سحب جميع القرارات المشار إليها التي تقع ضمن الفترة التي حددها قرار مجلس الوزراء وعودة المنقولين أو المنتدبين إلى جهات عملهم الأصلية وكذلك سحب قرارات التعيين بالوظائف الإشرافية التـي تـمـت خلال ذات الفترة وعودة جميع الفئات المشمولة بالقرار إلى أوضاعهم الوظيفية قبل التاريخ المشار إليه.

