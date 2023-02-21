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«الأوقاف» طبقت زيادة ساعات العمل.. والاعتصامات مستمرة

علي الفرحان
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الثلاثاء 21 فبراير 2023

واصل عدد من موظفي وموظفات وزارة الاوقاف اعتصامهم في مبنى الوزارة اعتراضا على زيادة ساعات الدوام في قطاع شؤون القرآن والدراسات الإسلامية والذي دخل حيز التنفيذ أمس معلنين رفضهم القاطع للقرار الذي وصفوه بـالظالم على حد تعبيرهم. وكانت وزارة الأوقاف وجهت تعميما لموظفيها للالتزام بساعات العمل الجديدة توافقا مع ساعات العمل المعتمدة من قبل ديوان الخدمة المدنية.
وأوضح التعميم أن الدوام في إدارات قطاع الدراسات الإسلامية وعلوم القرآن الكريم يبدأ في الفترة الصباحية بين الساعة 7 و7:30 صباحا حتى الـ 2 و2:30 مساء، بينما الدوام المسائي يكون من الساعة 2 و2:30 بعد الظهر وحتى الـ 9 و9:30 مساء.


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